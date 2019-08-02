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Москва и Минск сблизили позиции по отмене роуминга
03.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На территории Союзного государства планируется ликвидировать роуминг, конечной целью является полная отмена платы за входящие звонки. Об этом заявил замглавы Минкомсвязи России Олег Иванов на совещании в белорусском Полоцке, пишет
Для этого тарифы и
В процессе переговоров по отмене роуминга позиции России и Беларуси удалось заметно сблизить, подчеркнул замглавы Минкомсвязи РФ. Их планируется зафиксировать в дорожной карте, которая будет подписана обеими сторонами.
По мнению министра связи и информатизации Беларуси Константина Шульгана, после подписания дорожной карты на отмену роуминга на территории Союзного государства потребуется от шести до девяти месяцев.
Ликвидировать роуминг между Россией и Беларусью предложила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
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Их планируется зафиксировать в дорожной карте, которая будет подписана обеими сторонами.
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