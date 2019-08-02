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Над Тбилиси запретили полеты

03.08.2019 12:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Учения Agile Spirit-2019 продлятся до 9 августа. В них принимают участие более 3 тысяч военнослужащих из 14 стран, в том числе и из Украины.

Агентство гражданской авиации Грузии с субботы ввело ограничения на полеты в небе над Тбилиси из-за многонациональных учений НАТО Agile Spirit-2019. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства 3 августа.
"С сегодняшнего дня введены ограничения на полеты. Впервые они были задействованы сегодня утром – с 09:30 до 11:30 (с 08:30 до 10:30 по Киеву). Сегодня планируется закрытие неба и во второй раз, но только поздно вечером – с 21:30 до 23:30 (с 20:30 до 22:30 по Киеву)", – сказала сотрудница пресс-службы.

Небо над Тбилиси будет закрытым также и в воскресенье, и в понедельник, 5 августа. Временной промежуток закрытия неба останется таким же, как и в субботу. Над Тбилиси также нельзя будет летать 7, 8 и 9 августа с 09:30 до 11:30 по местному времени (с 08:30 до 10:30 по Киеву).


Учения Agile Spirit-2019 в Грузии стартовали 27 июля и продлятся до 9 августа. Они проходят в трех локациях, в том числе и возле Тбилиси. В них принимают участие более 3 тысяч военнослужащих из 14 стран: Грузии, США, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Греции, Латвии, Литвы, Черногории, Норвегии, Польши, Румынии, Турции и Украины.
 
 
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Учения Agile Spirit-2019 продлятся до 9 августа. В них принимают участие более 3 тысяч военнослужащих из 14 стран, в том числе и из Украины.
 
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