Бывший защитник минского "Динамо" Виталий Дьяков рассказал о конфликте с болельщиком столичной команды, который случился после одного из матчей.





После вылета из Кубка Беларуси у вас произошел конфликт с болельщиком "Динамо". Что случилось?

К тому, что тебя поливают фекалиями болельщики других команд, я привык. Особенно после Турции. Но когда свои же что-то орут в твой адрес матом, при том безосновательно (ответный матч с "Витебском" закончился со счетом 0:0. — Прим.)… И если бы на стадионе было много народу, может быть, я бы даже не услышал, что кто-то что-то говорит. Наших болельщиков было около 300 человек, и я слышу, что из толпы один молодец кричит: "Дьяков, вали на три буквы в свою Москву". Я попросил этого героя спуститься вниз, а не кричать из толпы. Он подошел, начал опять кричать, я ему в ответ. Честно, не знал, что снимают, хотя это было и не важно. Эмоции зашкаливали после вылета, поэтому, даже если бы меня в упор снимали, все равно бы не остановился. А болельщик, видимо, увидел камеру и стал чуть спокойнее. Вот меня и выставили агрессором. Но вы же не видели, что происходило до съемки. Болеть за свою команду надо в любое время, а не только тогда, когда она побеждает. Хочешь высказать что-то лично, подойди и скажи, а не кричи из толпы, где тебе нельзя ответить. После игры ждал его у автобуса. Но не дождался.









Виталий Дьяков / Фото: © ФК «Динамо Минск»

Sportbox.ru. На следующий день у нас было командное мероприятие: вместе с болельщиками сажали деревья по случаю Первого мая. Пришло человек сто. Понятно, что видео попало в сеть, его обсуждали. Было приятно, что многие болельщики подошли, извинились за поведение того человека. А он, оказывается, тоже пришел на встречу. К нему подходил наш спортивный директор, сказал, мол, если хочешь, иди поговори с Виталием, решите вопрос. Можешь ему высказать все, что считаешь нужным. Не стесняйся. Но мужчина ответил, что претензий у него нет, на этом все и закончилось, цитирует Дьякова















