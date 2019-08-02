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В США на пляж рухнула скала, есть жертвы
Источник материала: Партизан
Полиция закрыла доступ на пляж из соображений безопасности.
Фото: Скриншот
Инцидент произошел на популярном среди серферов пляже Grandview Beach, где в тот момент отдыхало много людей.
В США на одном из пляжей юга Калифорнии погибли три человека и еще двое пострадали из-за обвала скалы. Об этом сообщил
По данным правоохранителей, инцидент произошел на популярном среди серферов пляже Grandview Beach, где в тот момент отдыхало много людей.
Одна женщина погибла на месте, двоих успели доставить в больницу, но их не смогли спасти. Один пострадавший госпитализирован в больницу, второй получил незначительные травмы, пишет
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Полиция закрыла доступ на пляж из соображений безопасности.
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