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В США на пляж рухнула скала, есть жертвы

03.08.2019 12:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Полиция закрыла доступ на пляж из соображений безопасности.


Фото: Скриншот

Инцидент произошел на популярном среди серферов пляже Grandview Beach, где в тот момент отдыхало много людей.
В США на одном из пляжей юга Калифорнии погибли три человека и еще двое пострадали из-за обвала скалы. Об этом сообщил телеканал NBC 7 в пятницу, 2 августа.

По данным правоохранителей, инцидент произошел на популярном среди серферов пляже Grandview Beach, где в тот момент отдыхало много людей.

Одна женщина погибла на месте, двоих успели доставить в больницу, но их не смогли спасти. Один пострадавший госпитализирован в больницу, второй получил незначительные травмы, пишет korrespondent.net
 
 
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Полиция закрыла доступ на пляж из соображений безопасности.
 
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