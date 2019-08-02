В США на пляж рухнула скала, есть жертвы

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Инцидент произошел на популярном среди серферов пляже Grandview Beach, где в тот момент отдыхало много людей.

телеканал NBC 7 в пятницу, 2 августа. В США на одном из пляжей юга Калифорнии погибли три человека и еще двое пострадали из-за обвала скалы. Об этом сообщилNBC 7 в пятницу, 2 августа.





По данным правоохранителей, инцидент произошел на популярном среди серферов пляже Grandview Beach, где в тот момент отдыхало много людей.





korrespondent.net Одна женщина погибла на месте, двоих успели доставить в больницу, но их не смогли спасти. Один пострадавший госпитализирован в больницу, второй получил незначительные травмы, пишет







