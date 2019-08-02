Миноблисполком: «Некоторые многодетные семьи отказываются от строительства жилья». Почему?

Об этом рассказали в ходе пресс-конференции «Состояние жилищного строительства в Республике Беларусь: итоги за первое полугодие 2019 года» председатель комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Александр Кручанов и начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко.









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Очередь нуждающихся снижается, многодетных — растет

realt.by Общая очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан из год в год уменьшается. В 2011 году по республике стояло на очереди 856 тысяч человек, в 2012 году — 849 тысяч, в 2015 году — 742 тысячи, в январе — 664 тысячи, пишет





По словам представителей власти, это говорит о том, что «процесс строительства успешно продолжается, и многие счастливые семьи получают свою крышу над головой».





— Есть много негативных откликов, что все делается для многодетных. Но это нужно для того, чтобы семьи имели трех, четырех детей и более. Такая политика дает свои результаты: очередь многодетных семей с каждым годом растет, — рассказал Адександр Авраменко. — Люди поверили правительству и министерству, что для них будет строиться жилье. А это главное условие жизни.





При этом в Европе наблюдается низкая рождаемость, и они зовут мигрантов, чтобы они работали. Не буду вдаваться в политику, но ситуация такая есть.





На 1 января 2019 года на очереди нуждающихся — 88.434 семей, из них многодетных — 37.034 семьи. Для сравнения в 2015 году — 24.800 семей.

«Некоторых устраивает уже имеющееся жилье»

В Минской области на сегодняшний день зарегистрировано 6843 многодетные семьи. Правительство поставило задание на год: обеспечить жильем 2112 семей, которое за первое полугодие выполнено лишь на 19%.





— Учитывая, что количество многодетных семей с каждым годом растет, а основное количество домов будет введено в эксплуатацию в III и IV квартале 2019 года, то мы выйдем на выполнение задания на год, — рассказал Александр Кручанов.





При этом, по словам чиновника, не все многодетные семьи хотят строить жилье. Некоторые по разным причинам не имеют финансовой возможности, кого-то устраивает уже имеющееся жилье.





— Из всех семей 453 семьи официально отказались от строительства, всего по республике отказывается от строительства почти 9 тысяч семей.





При этом нужно учитывать, что если в течение года трижды предложили построить жилье, и нуждающиеся отказались, то их снимают с очереди. Однако, по словам Александра Авраменко, «цели снять людей с очереди нет. Есть цель обеспечить нуждающихся жильем».





Также чиновники подчеркнули, что в последнее время многодетные предпочитают строить индивидуальные дома.





Всего в 2019 году планируется построить 4 млн кв. м жилья, из них с господдержкой — 1,6 млн кв. м, для многодетных — 960 тысяч кв.м.







