ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Миноблисполком: «Некоторые многодетные семьи отказываются от строительства жилья». Почему?

03.08.2019 12:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Далеко не все многодетные семьи заинтересованы в строительстве жилья, и причин тому может быть немало.

Об этом рассказали в ходе пресс-конференции «Состояние жилищного строительства в Республике Беларусь: итоги за первое полугодие 2019 года» председатель комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Александр Кручанов и начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко.


Фото носит иллюстративный характер

Очередь нуждающихся снижается, многодетных — растет

Общая очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан из год в год уменьшается. В 2011 году по республике стояло на очереди 856 тысяч человек, в 2012 году — 849 тысяч, в 2015 году — 742 тысячи, в январе — 664 тысячи, пишет realt.by

По словам представителей власти, это говорит о том, что «процесс строительства успешно продолжается, и многие счастливые семьи получают свою крышу над головой».

— Есть много негативных откликов, что все делается для многодетных. Но это нужно для того, чтобы семьи имели трех, четырех детей и более. Такая политика дает свои результаты: очередь многодетных семей с каждым годом растет, — рассказал Адександр Авраменко. — Люди поверили правительству и министерству, что для них будет строиться жилье. А это главное условие жизни.

При этом в Европе наблюдается низкая рождаемость, и они зовут мигрантов, чтобы они работали. Не буду вдаваться в политику, но ситуация такая есть.

На 1 января 2019 года на очереди нуждающихся — 88.434 семей, из них многодетных — 37.034 семьи. Для сравнения в 2015 году — 24.800 семей.

«Некоторых устраивает уже имеющееся жилье»

В Минской области на сегодняшний день зарегистрировано 6843 многодетные семьи. Правительство поставило задание на год: обеспечить жильем 2112 семей, которое за первое полугодие выполнено лишь на 19%.

— Учитывая, что количество многодетных семей с каждым годом растет, а основное количество домов будет введено в эксплуатацию в III и IV квартале 2019 года, то мы выйдем на выполнение задания на год, — рассказал Александр Кручанов.

При этом, по словам чиновника, не все многодетные семьи хотят строить жилье. Некоторые по разным причинам не имеют финансовой возможности, кого-то устраивает уже имеющееся жилье.

— Из всех семей 453 семьи официально отказались от строительства, всего по республике отказывается от строительства почти 9 тысяч семей.

При этом нужно учитывать, что если в течение года трижды предложили построить жилье, и нуждающиеся отказались, то их снимают с очереди. Однако, по словам Александра Авраменко, «цели снять людей с очереди нет. Есть цель обеспечить нуждающихся жильем».

Также чиновники подчеркнули, что в последнее время многодетные предпочитают строить индивидуальные дома.

Всего в 2019 году планируется построить 4 млн кв. м жилья, из них с господдержкой — 1,6 млн кв. м, для многодетных — 960 тысяч кв.м.
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Далеко не все многодетные семьи заинтересованы в строительстве жилья, и причин тому может быть немало.
 
Новости дня
Новости разные
 
Составлен рейтинг вузов по числу выпускников-богачей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика