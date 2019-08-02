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Составлен рейтинг вузов по числу выпускников-богачей

03.08.2019 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гарвардский университет выпустил самое большое число выпускников, чье состояние превышает 30 млн долларов.



Об этом свидетельствует рейтинг Wealth-X, сообщает «Интерфакс».

Согласно исследованию, у Гарварда более 13,6 тысячи выпускников с состоянием 4,769 трлн долларов. На втором месте — Стэнфордский университет (5,5 тысячи человек с доходами 2,899 трлн долларов), на третьем — Пенсильванский университет (5 тысяч 575 человек — 1,780 трлн долларов).

Эти три вуза занимают первые строчки также и в общемировом рейтинге. Что касается вузов за пределами США, то в список по числу сверхбогатых выпускников вошли также британские Кембриджский и Оксфордский университеты и французская бизнес-школа INSEAD.

Из стен Гарварда в разное время вышли президенты США Франклин Рузвельт и Джон Кеннеди, основатель Facebook Марк Цукерберг, создатель Microsoft Билл Гейтс.
 
 
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Гарвардский университет выпустил самое большое число выпускников, чье состояние превышает 30 млн долларов.
 
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