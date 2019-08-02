Составлен рейтинг вузов по числу выпускников-богачей









«Интерфакс». Об этом свидетельствует рейтинг Wealth-X, сообщает





Согласно исследованию, у Гарварда более 13,6 тысячи выпускников с состоянием 4,769 трлн долларов. На втором месте — Стэнфордский университет (5,5 тысячи человек с доходами 2,899 трлн долларов), на третьем — Пенсильванский университет (5 тысяч 575 человек — 1,780 трлн долларов).





Эти три вуза занимают первые строчки также и в общемировом рейтинге. Что касается вузов за пределами США, то в список по числу сверхбогатых выпускников вошли также британские Кембриджский и Оксфордский университеты и французская бизнес-школа INSEAD.





Из стен Гарварда в разное время вышли президенты США Франклин Рузвельт и Джон Кеннеди, основатель Facebook Марк Цукерберг, создатель Microsoft Билл Гейтс.