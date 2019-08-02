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Как изменяется отношение Лукашенко к интернету. Самые яркие цитаты

03.08.2019 12:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На днях Александр Лукашенко признался, что читает обзоры из интернета, где “умные” сомневаются в реальности его прогнозов.

Как изменяется отношение Лукашенко к интернету. Самые яркие цитаты
Александр Лукашенко / sb.by
 Отношения главы Беларуси и всемирной сети были и остаются специфичными. В 2005 году он впервые сравнил интернет с мусорным ящиком, мол, “не вбрасывайте в "мусорные ящики", в этот интернет, что Лукашенко что–то там украл”. В 2019-м сравнение остаётся для него актуальным, правда интернет стал не простой, а “великой мусоркой”.

Как менялся взгляд Лукашенко на интернет за эти 14 лет? Еврорадио собрало самые яркие цитаты.

2005: мусорные ящики

23 сентября, обращаясь с посланием к народу, Лукашенко попросил: “Не вбрасывайте в "мусорные ящики", в этот интернет, что Лукашенко что–то там украл”. В тот же день он отметил, что члены БРСМ должны использовать интернет более активно. “Необходимо, чтобы рядом с ложью в глобальной сети была правда о нашем государстве”, — добавил он.

2007: мусорка

В октябре 2007 года, общаясь с российскими журналистами, Лукашенко пытался казаться храбрым: “Сегодня в интернет, эту мусорку, что угодно сбросят, и воевать против этого — лишние деньги тратить. Поэтому я спокойно к этому отношусь, не обращаю на это внимания”.

2009: “Туда вообще опасно детей пускать”

В декабре 2009 года на пресс-конференции для белорусских журналистов Лукашенко снова назвал интернет мусоркой. “Туда вообще опасно детей пускать, — сказал Лукашенко. — Даже нам, взрослым людям, опасно туда заходить. Это ужасные вещи. И говорят: “Да ничего, разберутся”. Да не разберутся! И я помню, как тонко упрекнул государство и меня в том числе патриарх, а потом и наш Владыка Филарет по поводу того, что творится в интернете”. 

2010: бизнес на сотни миллионов

27 мая 2010 года, выступая перед студентами вузов Могилёвской области, Лукашенко заявил, что интернет необходимо поставить на службу государству. “Пока наш интернет работает через Москву и другие государства. Я хочу, чтобы это было здесь, в Беларуси. Основной мозг используемого нами сегмента интернета может быть здесь. Мы транзитная страна, мы можем оказывать услуги на сотни миллионов долларов, в том числе и в интернете". "И вой поднялся, потому что мы опять у кого-то кусок заберём. Но это наш кусок, это наши деньги", — добавил он. 

2010: по интернету в каждую деревню!

22 октября 2010 года, встречаясь с участниками всебелорусской акции “Вопрос президенту”, Лукашенко пообещал, что “недалёк тот день, когда высокоскоростной интернет придёт и в деревню”. Он подчеркнул, что в этом плане Беларусь не отстаёт от других государств.


kurjer.info

2011: рассадник террористов

В 2011 году, спустя 10 дней после взрыва на станции метро “Октябрьская” в Минске, Лукашенко заметил: “Неправда, что они [виновники взрыва. — Еврорадио] научились чему–то в армии. Они не служили там, где взрывают и учат. Это полный бред, о чём сегодня начинают писать… Где научились? Главный учебник — интернет”.

2011: манипуляции и опасное оружие

“Даже такое благо цивилизации, как интернет и социальные сети, превращается в средства манипуляции общественным мнением, — стращал учителей глава государства на совещании педагогического актива Беларуси 29 августа 2011 года. — В руках преступников они [социальные сети. — Еврорадио] способны стать опасным оружием, в чём на собственном печальном опыте убедилась не одна европейская страна”.

2012: за мирный интернет!

“Интернет надо использовать в мирных целях! — вдруг заявил Лукашенко, обращаясь с посланием к белорусам в мае 2012 года. — В интернете мы озабочены тем же, чем и Запад, — хакерскими атаками, электронным мошенничеством, нарушением авторских прав. Да, мы прекрасно видели, как через интернет пытались взорвать нашу страну. В арабских странах это получилось, частично удалось в России и Казахстане. А в Беларуси все эти “революции через социальные сети” ждал полный провал”.

2014: нас не взорвать

Навязчивая идея о том, что нас кто-то хочет “взорвать”, не покидала Лукашенко и в 2014 году. “Не надо против нас вести наступательные действия и на нас обрушивать сегодня информационную войну, через интернет пытаться нас взорвать, — заявил он на встрече с представителями региональных СМИ. — Нам трижды в последнее время пытались организовать вот эту революцию, что на Майдане, и как у вас были когда-то эти столкновения. Мы очень красиво из этого вышли...”

2014: информационная лавина

В том же году глава государства задумался о вреде интернета для молодёжи: "Дети часто умеют пользоваться современными техническими новинками лучше собственных учителей и родителей, но готовы ли они морально и интеллектуально к тому, чтобы выбирать из информационной лавины действительно ценное и нужное для своего развития?” — рассуждал он на ноябрьской встрече с учащимися БГПУ имени Максима Танка. 

2014: интернет не заменит друзей

Месяцем позже во время благотворительного детского праздника под Рождество Лукашенко сказал, что электронные устройства и интернет никогда не заменят настоящих друзей, их поддержки и участия.

2017: информационные войска

В марте 2017 года глава государства отправился в рабочую поездку в Гродненскую область. Во время одной из встреч он сказал, что интернет — великое достижение, однако порой используется для осуществления вбросов и искусственного раскручивания различных тем. “Мы уже сегодня говорим об информационных войнах как одной из составляющих гибридных войн, — пояснил Лукашенко. — Информационные войны через интернет — это основное поле боя. Кто умеет противостоять в этой войне, тот и выживает”.

2017: суициды и прочее

В августе 2017-го накануне 13-летия сына Николая глава государства принял участие в педагогическом совете. Он заметил, что для молодых людей, “поколения сети”, интернет — это “среда обитания”. Лукашенко заявил, что выступает за жёсткое ограничение деструктивной информации.

“Вот этот деструктив — суициды и прочее, — пояснил он. — Россияне уже приняли ряд решений. Спохватились, но очень поздно. Вот нам бы этот момент не упустить. Надо очень жёстко в этом плане поступить… Раньше американцы впереди планеты всей бежали, упрекали всех и вся в том, что контролируем интернет. А сегодня Дональд Трамп сам пришёл к этому и понимает, что нельзя дальше эту вольницу распускать”.

2018: нервная система

В апреле 2018 года глава государства обратился с посланием к народу и Национальному собранию. Похоже, у Лукашенко сменился спичрайтер.  

“Тотальная взаимозависимость современного мира — это уже не просто красивая фраза, — заявил он. — Мир складывается в единый глобальный организм. Интернет стал его нервной системой, международные финансы, банки — кровеносной”. 

2018: кому это выгодно?

В декабре 2018-го, общаясь с российскими журналистами, Лукашенко признался, что пользуется интернетом редко, но обращает внимание на фейки: важно, “кому это выгодно и кто это распространяет”. Далее — ностальгическое отступление:

“Я вспоминаю встречу с Фиделем Кастро, интернет появился тогда. Он мне великую фразу сказал, когда я говорю: ну мусорка это. Этот интернет, всякие гадости. Он говорит: “Ты прав”. Но, говорит, это для нас возможность. Для Кубы, для Беларуси донести информацию, надо в форму ещё такую облечь, чтобы это вызвало интерес. Чтобы нас услышали где–то, и поэтому надо переступить через эту мусорку”.

2019: частная жизнь под угрозой

14 июня 2019 года Лукашенко выступил на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. 

“В политике разговор ведётся только на языке конфронтации, — заявил глава государства. — Экономика и торговля используются как инструмент враждебного воздействия. На смену понятным для всех правилам игры приходит анархия. С развитием интернета под угрозой оказалась даже неприкосновенность частной жизни человека".

2019: великая мусорка

2 июля 2019-го, выступая на торжественном собрании ко Дню Независимости, Лукашенко сказал: “С меня никто не снимал обязанность следить за тем, что происходит в стране. В том числе и в нашей великой "мусорке" — и хорошей, и плохой — в интернете”. 

2019: умники против правительства

А в конце июля Лукашенко признался, что дайджест статей, опубликованных в интернет-СМИ, попадает к нему на стол. "Я читаю обзоры из интернета: как всегда, у нас есть "умные". Они даже подвергли критике моё заявление о том, что мы должны стремиться к 9,5 млн тонн зерна, ниже 9 нельзя", — сказал Александр Лукашенко. И добавил, что за названную цифру отвечает правительство, которое будут “жёстко контролировать” из Администрации президента.
 
Теги: Минск
 
 
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На днях Александр Лукашенко признался, что читает обзоры из интернета, где “умные” сомневаются в реальности его прогнозов.
 
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