Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Сан-Хосе

Первую партию четвертьфинального матча с испанкой Карлой Суарес-Наварро белорусская спортсменка проиграла — 3:6, но затем дважды отыгралась — 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 53 минуты.





А. Соболенко за выход в финал сразится с теннисисткой из Хорватии Донной Векич, которая в 1/8 финала победила нашу Викторию Азаренко.



