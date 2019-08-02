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Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Сан-Хосе

03.08.2019 11:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира категории Premier, который проходит в американском Сан-Хосе, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Первую партию четвертьфинального матча с испанкой Карлой Суарес-Наварро белорусская спортсменка проиграла — 3:6, но затем дважды отыгралась — 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 53 минуты.

А. Соболенко за выход в финал сразится с теннисисткой из Хорватии Донной Векич, которая в 1/8 финала победила нашу Викторию Азаренко.
 
Теги: Минск
 
 
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Теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира категории Premier, который проходит в американском Сан-Хосе, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
 
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