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Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Сан-Хосе
Источник материала: Партизан
Теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира категории Premier, который проходит в американском Сан-Хосе,
Первую партию четвертьфинального матча с испанкой Карлой Суарес-Наварро белорусская спортсменка проиграла — 3:6, но затем дважды отыгралась — 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 53 минуты.
А. Соболенко за выход в финал сразится с теннисисткой из Хорватии Донной Векич, которая в 1/8 финала победила нашу Викторию Азаренко.
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Теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира категории Premier, который проходит в американском Сан-Хосе, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
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