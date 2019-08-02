Источник материала: Ежедневник

Минск и Москва продолжают согласовывать повышение тарифов на прокачку нефти">

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Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Анатолий Голомолзин ожидает, что в ближайшее время будут достигнуты договоренности по вопросу повышения тарифа на прокачку нефти через территорию Беларуси.

"Вопрос изменений тарифов, тем не менее, мы обсуждаем, консультации не завершены, но рассчитываем, что решение в ближайшее время по этому вопросу будет принято", - цитирует его ТАСС.

По его словам, стороны продолжают консультации.

"Полагаем, что есть все возможности для того, чтобы найти согласованное решение", - сказал замглавы ФАС. Он отметил, что в том числе намерен "и сегодня эти вопросы проговорить", не уточнив место и формат переговоров. Отвечая на вопрос, готова ли российская сторона в качестве компенсации Минску за поставку "грязной нефти" согласиться с повышением тарифа на транзит российской нефти, Голомолзин сказал, что "вопрос в этой части требует дополнительного обсуждения".

Концерн "Белнефтехим" в апреле сообщил о поступлении по нефтепроводу "Дружба" нефти с повышенным содержанием хлорорганики. Беларусь и Россия в мае начали на межправительственном уровне обсуждать вопросы компенсации убытков Минску от поставок некондиционной нефти из РФ. Беларусь претендует на компенсацию прямых и косвенных убытков.

В конце июня гендиректор белорусского оператора магистрального нефтепровода "Дружба" - ОАО "Гомельтранснефть Дружба" - Олег Борисенко заявил, что предлагает РФ в качестве компенсации за транспортировку "грязной" нефти по трубопроводу повысить тариф на прокачку сырья на 21,7%. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в середине июля сказал, что требования по повышению тарифа справедливы, но не до такой степени, которая заявлена белорусской стороной.

Еще ранее белорусская сторона заявляла о планах повысить тариф на 23%, Минск ссылался на экологическую обстановку в республике. В "Транснефти" отмечали, что это предложение - "довольно спорное" и будет поводом для переговоров.