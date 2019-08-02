Драникам быть: белорусы ожидают хороший урожай картофеля

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Капризное лето то сушило, то заливало любимый овощ жителей Беларуси. Аграрии пока в ожидании: массовый сбор начнется лишь в конце августа. Быть ли драникам в этом году? Узнавала корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.



Против вредителей Сергей Корзун использует химию: для клубней фунгициды безвредны. Свои картофельные поля фермер со стажем осматривает ежедневно. На 25 гектарах выращивает сразу девять сортов картошки – для пюре, драников, чипсов.

«Это картофель сорта «Королева Анна». Это высокоурожайный и высококачественный, он пользуется спросом, прекрасные вкусовые качества. Хороший внешний вид. Урожай почти сформирован, процентов на 60. Еще расти недели две-три», – рассказал фермер.

На вопрос, каким будет урожай, фермер пожимает плечами. Говорит, еще непонятно. Но надеется на хороший: после аномально жаркого июня июльские дожди – только на пользу. С поля Корзуна картошка отправится в Россию и на минские рынки.



На главном рынке Минска – рай для бульбашей. Урожай на прилавках увесистый, а вот цены, наоборот, не кусаются. Молодой корнеплод раскупают быстро. Кто-то выбирает по цвету, кто-то ориентируется на цену, а кто-то на вкусовые особенности. Ведь, чтобы те же драники получились, нужно знать, какой картофель брать.

«Для пюрешечки очень хороша «Адрета», пюрешка вкуснейшая получается. А это вот сорт «Манифест». Прекрасные цепеллины. А для всяких разных блюда у нас есть картошка «Скарб». Жарить, варить, запекать, а чипсы какие», – поделилась продавец Ольга Коростылева.

И хоть массово картофель в Беларуси будут собирать в конце августа, заготовка раннего корнеплода в стране уже началась. В закрома положат не меньше 35 тысяч тонн.

«Сегодня мы закупаем у населения картофель нового урожая по цене 25-30 центов за килограмм. Основные сырьевые зоны – это районы Брестской, Гродненской и Минской области, где традиционно выращивают картофель. И около 95% закупаемого картофеля идет на экспорт в Россию», – рассказал пресс-секретарь потребительской кооперации Белкоопсоюз Татьяна Ляшкевич.

Над тем, чтобы «овощ №1» был еще урожайнее и вкуснее, работают в Институте картофелеводства. В этой лаборатории – сразу 62 белорусских сорта. Некоторые еще проходят испытания, и в продаже их нет. Но только пока.

«Сейчас селекционеры работают на выведении новых сортов. Сорта уже переданы на испытания. Надеюсь, что через два-три года попробуем сорт с фиолетовой мякотью», – рассказал заведующий лабораторией микроклонального размножения картофеля научно-практического центра по картофелеводству и плодоовощеводству Беларуси Владимир Анципович.

В среднем каждый белорус в год съедает до 180 килограммов картошки. Не зря в стране ее называют вторым хлебом. Картофель обладает полезными свойствами. Например, фиолетовый корнеплод способен предупредить развитие онкологии.