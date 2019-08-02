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Драникам быть: белорусы ожидают хороший урожай картофеля
03.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Капризное лето то сушило, то заливало любимый овощ жителей Беларуси. Аграрии пока в ожидании: массовый сбор начнется лишь в конце августа. Быть ли драникам в этом году? Узнавала корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
На вопрос, каким будет урожай, фермер пожимает плечами. Говорит, еще непонятно. Но надеется на хороший: после аномально жаркого июня июльские дожди – только на пользу. С поля Корзуна картошка отправится в Россию и на минские рынки.
И хоть массово картофель в Беларуси будут собирать в конце августа, заготовка раннего корнеплода в стране уже началась. В закрома положат не меньше 35 тысяч тонн.
Над тем, чтобы «овощ №1» был еще урожайнее и вкуснее, работают в Институте картофелеводства. В этой лаборатории – сразу 62 белорусских сорта. Некоторые еще проходят испытания, и в продаже их нет. Но только пока.
В среднем каждый белорус в год съедает до 180 килограммов картошки. Не зря в стране ее называют вторым хлебом. Картофель обладает полезными свойствами. Например, фиолетовый корнеплод способен предупредить развитие онкологии.
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Несмотря на то, что массово картофель в Беларуси будут собирать в конце августа, заготовка раннего корнеплода в стране уже началась.
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