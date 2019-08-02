Солист Little Big в больнице, группа не выступит на фестивале «Рок за Бобров»

Источник материала: Tut.by

Только что стало известно, что солист группы Little Big Ильич (Илья Прусикин) попал в больницу с высокой температурой. Сегодня группа должна была выступать на фестивале «Рок за Бобров» , но концерт коллектива пришлось отменить в срочном порядке.

Как сообщили организаторы, все музыканты группы вчера уже были в Минске и проводили саунд-чек. Но уже сегодня Ильича экстренно забрали в больницу.

— Всем привет! — написала группа на своей официальной странице в Instagram. — Мы вынуждены отменить наши ближайшие выступления на фестивалях «Рок за Бобров» в Минске и «Solar Weekend» в Нидерландах в связи с резким ухудшением состояния здоровья Ильича. Мы приносим извинения, надеемся на ваше понимание и очень ждем нашей следующей встречи на сольных концертах: 14 октября в Амстердаме, 15 октября в Неймегене и 25 октября в Минске. Любим вас!

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