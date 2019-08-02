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Солист Little Big в больнице, группа не выступит на фестивале «Рок за Бобров»
Источник материала: Tut.by
Только что стало известно, что солист группы Little Big Ильич (Илья Прусикин) попал в больницу с высокой температурой. Сегодня группа должна была выступать на
Как сообщили организаторы, все музыканты группы вчера уже были в Минске и проводили саунд-чек. Но уже сегодня Ильича экстренно забрали в больницу.
— Всем привет! —
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Только что стало известно, что солист группы Little Big Ильич (Илья Прусикин) попал в больницу с высокой температурой.
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