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Солист Little Big в больнице, группа не выступит на фестивале «Рок за Бобров»

03.08.2019 13:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Только что стало известно, что солист группы Little Big Ильич (Илья Прусикин) попал в больницу с высокой температурой. Сегодня группа должна была выступать на фестивале «Рок за Бобров», но концерт коллектива пришлось отменить в срочном порядке.

Как сообщили организаторы, все музыканты группы вчера уже были в Минске и проводили саунд-чек. Но уже сегодня Ильича экстренно забрали в больницу.

— Всем привет! — написала группа на своей официальной странице в Instagram. — Мы вынуждены отменить наши ближайшие выступления на фестивалях «Рок за Бобров» в Минске и «Solar Weekend» в Нидерландах в связи с резким ухудшением состояния здоровья Ильича. Мы приносим извинения, надеемся на ваше понимание и очень ждем нашей следующей встречи на сольных концертах: 14 октября в Амстердаме, 15 октября в Неймегене и 25 октября в Минске. Любим вас!

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Всем привет! Мы вынуждены отменить наши ближайшие выступления на фестивалях «Рок за Бобров» в Минске и «Solar Weekend» в Нидерландах в связи с резким ухудшением состояния здоровья Ильича. Мы приносим извинения, надеемся на ваше понимание и очень ждем нашей следующей встречи на сольных концертах: 14 октября в Амстердаме, 15 октября в Неймегене и 25 октября в Минске. Любим вас! Hey everyone! We regret to inform you that we have to cancel our festival shows at «Rok za Bobrov», Minsk and «Solar Weekend», Netherlands due to sharp deterioration of Ilich’s health. We apologize, hope for your understanding and look forward to meeting you at our solo shows in Amsterdam (14.10), Nijmegen (15.10) and Minsk (25.10). We love you!

Публикация от LITTLE BIG (@littlebigband) 3 Авг 2019 в 3:50 PDT

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Теги: Минск
 
 
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Только что стало известно, что солист группы Little Big Ильич (Илья Прусикин) попал в больницу с высокой температурой.
 
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