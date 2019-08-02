Little Big не выступит на фестивале «Рок за Бобров»: Прусикин попал в больницу

Источник материала: KYKY

Сегодня, 3 августе, проходит музыкальный фестиваль «Рок за Бобров». TUT.by сообщил , кто концерт группы Little Big отменили.

Группа вместе с остальными музыкантами уже приехала в Минск. Артисты начали проводить саунд-чек. Но солисту Little Big Илье Прусикину стало плохо: с высокой температурой его отвезли в больницу на скорой помощи. Детали выясняются.

В официальном Instagram-аккаунте коллектива опубликовали обращение к тем, кто хотел увидеть выступление группы: «Всем привет! Мы вынуждены отменить наши ближайшие выступления на фестивалях «Рок за Бобров» в Минске и «Solar Weekend» в Нидерландах в связи с резким ухудшением состояния здоровья Ильича. Мы приносим извинения, надеемся на ваше понимание и ждем нашей следующей встречи на сольных концертах: 14 октября в Амстердаме, 15 октября в Неймегене и 25 октября в Минске. Любим вас!».