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Little Big не выступит на фестивале «Рок за Бобров»: Прусикин попал в больницу

03.08.2019 13:56 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 3 августе, проходит музыкальный фестиваль «Рок за Бобров». TUT.by сообщил, кто концерт группы Little Big отменили. 

Группа вместе с остальными музыкантами уже приехала в Минск. Артисты начали проводить саунд-чек. Но солисту Little Big Илье Прусикину стало плохо: с высокой температурой его отвезли в больницу на скорой помощи. Детали выясняются.

В официальном Instagram-аккаунте коллектива опубликовали обращение к тем, кто хотел увидеть выступление группы: «Всем привет! Мы вынуждены отменить наши ближайшие выступления на фестивалях «Рок за Бобров» в Минске и «Solar Weekend» в Нидерландах в связи с резким ухудшением состояния здоровья Ильича. Мы приносим извинения, надеемся на ваше понимание и ждем нашей следующей встречи на сольных концертах: 14 октября в Амстердаме, 15 октября в Неймегене и 25 октября в Минске. Любим вас!».

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 3 августе, проходит музыкальный фестиваль «Рок за Бобров». TUT.by сообщил, кто концерт группы Little Big отменили.  Группа вместе с остальными музыкантами уже...
 
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