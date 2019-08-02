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Little Big не выступит на фестивале «Рок за Бобров»: Прусикин попал в больницу
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 3 августе, проходит музыкальный фестиваль «Рок за Бобров». TUT.by
Группа вместе с остальными музыкантами уже приехала в Минск. Артисты начали проводить саунд-чек. Но солисту Little Big Илье Прусикину стало плохо: с высокой температурой его отвезли в больницу на скорой помощи. Детали выясняются.
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Сегодня, 3 августе, проходит музыкальный фестиваль «Рок за Бобров». TUT.by сообщил, кто концерт группы Little Big отменили. Группа вместе с остальными музыкантами уже...
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