Блогер удалила грудные импланты и попросила прощения за пропаганду неестественной красоты

Источник материала: KYKY

В среде блогеров произошел показательный случай. 39-летняя фитнес-блогер из Калифорнии удалила грудные импланты. Она попросила прощения перед подписчиками за то, что транслировала культ неестественного тела. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщину зовут Мария Кан, ее аудитория — 76 тысяч человек. Несколько лет назад она решилась на пластическую операцию по увеличению груди. Кан обсуждали многие СМИ: она поделилась фотографией, на которой позировала с тремя детьми и демонстрировала свою подтянутую фигуру. Иллюстрацию подписали фразой «Какие у тебя оправдания?» Но только сейчас блогер призналась, что страдала расстройством пищевого поведения, депрессией и отказывалась принимать свое тело.

Недавно Мария опубликовала в Instagram снимок со своими имплантами в руках. В подписи к фотографии женщина указала, что на их удаление она решалась годами. Несмотря на то, что сами импланты доставляли физический и психологический дискомфорт. «Я застряла в мире социальных сетей, где лживые тела поощряются и ценятся. Боялась мнения мужа. Мне нравилось, как я выгляжу в одежде и купальниках. Я была тщеславна», — поделилась Мария.

Напоследок фитнес-блогер добавила: «Я прошу прощения за то, что неосознанно продвигала нереалистичные стандарты красоты. Мне не хватало сил, чтобы справиться с этим вовремя. Надеюсь, вы знаете, что все «стройнящие» фильтры не сделают вас привлекательные, чем вы есть сейчас».