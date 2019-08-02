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Правительство считает создание интегрированных структур в АПК обоснованным

03.08.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Правительство считает создание интегрированных структур в АПК обоснованным

Правительство считает обоснованным создание интегрированных структур в АПК, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства, комментируя итоги рабочей поездки 2 августа премьер-министра Беларуси Сергея Румаса в Глубокский район Витебской области.

Во время поездки премьер-министр ознакомился с новым цехом по производству сухой сыворотки в УП «Глубокский молочно-консервный комбинат», в котором сыворотка из нескольких предприятий Витебской области перерабатывается в продукцию, пользующуюся устойчивым спросом белорусских и зарубежных предприятий пищевой промышленности.

Совместно с председателем Витебского облисполкома Николаем Шерстневым, руководством Минсельхозпрода, ГО «Витебский концерн «Мясо-молочные продукты», директорами перерабатывающих предприятий глубокской интегрированной структуры, созданной в соответствии с указом от 25 августа 2016 года №320 «О развитии сельскохозяйственного производства Витебской области», проанализированы результаты работы и перспективы развития этой интегрированной структуры. Особое внимание уделено увеличению экспортных поставок и выходу на новые внешние рынки, повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности.

В сельскохозяйственном унитарном предприятии «Мнюто», входящем в глубокскую интегрированную структуру, рассмотрены результаты его деятельности, прогнозы до конца года, ход уборочной. Обсуждены перспективы выращивания в условиях Витебской области гибридной ржи, показавшей высокую урожайность в УП «Мнюто» в непростых погодных условиях нынешнего года.

«Рабочая встреча подтвердила обоснованность создания вертикальных интегрированных структур, а также выводы, сделанные на заседании Президиума Совета Министров при рассмотрении вопроса о совершенствовании управления агропромышленным комплексом Витебской области», — резюмировали в пресс-службе.

https://www.belta.by/

 
 
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Правительство считает обоснованным создание интегрированных структур в АПК, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства, комментируя итоги...
 
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