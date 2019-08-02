На утро 3 августа на Гродненщине убрано 68% площадей, или 221 108 гектаров (+инфографика)

Источник материала: Вороновская газета





По данным на 2 августа, в лидерах Гродненский район – зерновые и зернобобовые здесь уже убраны на 25 973 гектаре из 29 446 гектаров, или на 88% площадей, а валовый намолот здесь составил 155 286 тонны. В Щучинском районе намолочено свыше 75тысяч тонн хлеба, свыше 65 тысяч тонн – в Волковысском и Кореличском районах; в Вороновском и Берестовицком – свыше 55 тысяч тонн. Всего в закрома области уже заложено 856 824 тонн зерна.





В среднем с одного гектара земледельцы получают 38,8 центнера зерна, что на 8,2 центнеравыше прошлогоднего показателя.

Самая высокая урожайность в Гродненском районе – 59,8 центнера с гектара, в Кореличском районе –53,1 центнера.

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