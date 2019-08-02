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«Болотный футбол», корабли «из чего попало» и поэтический баттл: «Праздник моря» пройдет на Августовском канале

03.08.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Болотный футбол», корабли «из чего попало» и поэтический баттл: «Праздник моря» пройдет на Августовском канале

Веселый и яркий праздник состоится 10 августа Августовском канале.

Первыми начнут работать спортивные площадки, где пройдут Открытый чемпионат Гродненской области по «болотному футболу» и соревнования по пляжному волейболу. Зрелищные состязания столкнут между собой команды всех районов принеманского края и гостей из ближнего зарубежья.

«Болотный футбол», корабли «из чего попало» и поэтический баттл: «Праздник моря» пройдет на Августовском канале
«Болотный футбол», корабли «из чего попало» и поэтический баттл: «Праздник моря» пройдет на Августовском канале

В 13.00 – состоится феерический водный конкурс – «Плавание на чем попало».

«Болотный футбол», корабли «из чего попало» и поэтический баттл: «Праздник моря» пройдет на Августовском канале
«Болотный футбол», корабли «из чего попало» и поэтический баттл: «Праздник моря» пройдет на Августовском канале

Поучаствовать в этом веселом, и поистине занимательном действе предлагается всем креативным и инициативным жителям Гродненщины. Самое важное условие – чтобы плот держался на плаву и оригинально представить зрителям и жюри тематику своего «лодки».

Во время праздника будет работать музей истории Августовского канала и экскурсионный маршрут «Августовский канал – жемчужина принеманского края». Любители водных прогулок смогут прокатиться на теплоходе и катамаранах.

«Болотный футбол», корабли «из чего попало» и поэтический баттл: «Праздник моря» пройдет на Августовском канале
«Болотный футбол», корабли «из чего попало» и поэтический баттл: «Праздник моря» пройдет на Августовском канале

На площадке «Книжная волна» можно будет окунуться в «океан знаний». Гостей здесь ждут настоящая морская библиотека, поэтический баттл и литературные конкурсы.

Миск-зона и диско «Звезды континентов» будет удивлять своих посетителей праздничным концертом, творческими мастер-классами, водным шоу, выставкой-продажей изделий декоративно-прикладного творчества и праздничной дискотекой. Гостям будут доступны тематические фотозоны, аква-грим, тематический квест, подвижные игры и многое другое.

https://grodnonews.by/

 
 
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Веселый и яркий праздник состоится 10 августа Августовском канале. Первыми начнут работать спортивные площадки, где пройдут Открытый чемпионат Гродненской...
 
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