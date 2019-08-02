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13 августа в Слуцке выступит Дмитрий Колдун

03.08.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

13 августа на сцене Городского дома культуры в Слуцке с сольной программой выступит победитель «Фабрики звёзд» и участник «Евровидения» Дмитрий Колдун. Об этом сообщается в группе ГДК Вконтакте.

Во время концертной программы прозвучат как любимые «золотые», так и будущие хиты.

Концерт начнётся в 18:30, стоимость билетов - 30 и 35 рублей.

Справки и бронь билетов по телефону ГДК: +375(1795)5-73-26.

Slutsk-Gorod.by

 
 
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13 августа на сцене Городского дома культуры в Слуцке с сольной программой выступит победитель «Фабрики звёзд» и участник «Евровидения» Дмитрий Колдун. Об этом...
 
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