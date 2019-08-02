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13 августа в Слуцке выступит Дмитрий Колдун
03.08.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
13 августа на сцене Городского дома культуры в Слуцке с сольной программой выступит победитель «Фабрики звёзд» и участник «Евровидения» Дмитрий Колдун. Об этом
Концерт начнётся в 18:30, стоимость билетов - 30 и 35 рублей.
Справки и бронь билетов по телефону ГДК: +375(1795)5-73-26.
Slutsk-Gorod.by
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13 августа на сцене Городского дома культуры в Слуцке с сольной программой выступит победитель «Фабрики звёзд» и участник «Евровидения» Дмитрий Колдун. Об этом...
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