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160 предприятий Брестчины являются должниками ФСЗН. Кто они?

03.08.2019 14:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сведения о плательщиках обязательных страховых взносов, имеющих наибольшие суммы (свыше 100,00 рублей) просроченной задолженности по состоянию на 01.07.2019, согласно данным формы ведомственной отчетности 4-фонд (Минтруда и соцзащиты).

160 предприятий Брестчины являются должниками ФСЗН. Кто они?

Город или район

Наименование предприятия

Задолженность в рублях
г. Барановичи ООО "ФорпостСтрой" 2 173,16
г. Барановичи ОДО "БарановичиСпецЗеленТорг" 2 271,37
г. Барановичи Частное предприятие "Минлин" 403,07
г. Барановичи ООО "Студия Феникс" 542,67
г. Барановичи ООО "ПВХпак" 3 821,16
г. Барановичи Частное предприятие "Мариэльбьюти" 2 011,23
г. Барановичи Данилевич Егор Викторович 319,50
г. Барановичи Частное предприятие "Пашаев" 398,54
г. Барановичи ООО "АНЦ-Фарм" 876,88
г. Барановичи ООО "Лозанушка" 250,85
Московский р-н г. Бреста  ОАО "Строительный трест № 8" 539 761,79
Московский р-н г. Бреста  ОАО "БЭМЗ" 56 181,81
Московский р-н г. Бреста  ООО "Наш Брест" 14 427,41
Московский р-н г. Бреста  ОАО "Стройкомплекс" УСР в г.Бресте 13 249,96
Московский р-н г. Бреста  ООО "СанЛавСтудио" 7 112,85
Московский р-н г. Бреста  Частное предприятие "Элайн Про" 6 940,96
Московский р-н г. Бреста  Частное предприятие "ТехСервисЭнергосбережение" 4 672,07
Московский р-н г. Бреста  ООО "ЗОВ-Сервис" 4 370,61
Московский р-н г. Бреста  СООО "Агритрат" 4 175,50
Московский р-н г. Бреста  ООО "Прибужский квартал" 4 065,22
Московский р-н г. Бреста  ООО "Прадрошель" 2 956,48
Московский р-н г. Бреста  Частное предприятие "Элайн" 2 789,87
Московский р-н г. Бреста  ООО "ПараграфГрупп" 2 743,99
Московский р-н г. Бреста  ООО "Фригольд" 2 661,32
Московский р-н г. Бреста  ИООО "Вудимэкс" 2 332,45
Московский р-н г. Бреста  ООО "Автотехблеск" 2 205,62
Московский р-н г. Бреста  ТПУЧП "ИГУР" 1 950,68
Московский р-н г. Бреста  ООО "Регион 42" 1 945,51
Московский р-н г. Бреста  ООО "БелМиксТорг" 1 705,48
Московский р-н г. Бреста  Иностранное частное предприятие "В-АВТОРВС" 1 695,93
Московский р-н г. Бреста  ООО "С-Кросс" 1 568,40
Московский р-н г. Бреста  Частное предприятие "АлеГриПлюс" 1 417,96
Московский р-н г. Бреста  ООО "БелМаксиЛимитед" 1 130,84
Московский р-н г. Бреста  Частное предприятие "МаксТом" 846,95
Московский р-н г. Бреста  ООО "Онлайн-бухгалтерия" 812,70
Московский р-н г. Бреста  ОДО "Алви" 780,09
Московский р-н г. Бреста  ООО "КЛЕВЕРКЛИН" 760,27
Московский р-н г. Бреста  Частное предприятие "Три Туриста" 719,75
Московский р-н г. Бреста  ООО "Природа" 654,69
Московский р-н г. Бреста  Частное предприятие "ЭвдокиаТорг" 610,50
Московский р-н г. Бреста  Частное предприятие "АТО-Евростандарт" 530,28
Московский р-н г. Бреста  Частное предприятие "Скимапрод" 525,45
Московский р-н г. Бреста  ООО "Гридисгуд" 521,72
Московский р-н г. Бреста  Частное предприятие "Кристин Стар" 477,00
Московский р-н г. Бреста  ООО "АддитивИнжиниринг" 443,70
Московский р-н г. Бреста  ООО "Галана" 431,00
Московский р-н г. Бреста  ООО "ЭкстраВег" 411,30
Московский р-н г. Бреста  ООО "Легион-Экспресс" 380,47
Московский р-н г. Бреста  ООО "РитейлКомпани" 338,35
Московский р-н г. Бреста  Частное предприятие "Процион" 286,90
Московский р-н г. Бреста  ООО "ВАКОНДА" 282,78
Московский р-н г. Бреста  Частное предприятие "ТЭД плюс" 245,17
Московский р-н г. Бреста  ООО "ДжинСтрой" 226,36
Московский р-н г. Бреста  ООО "АрталияЛюкс" 209,50
Московский р-н г. Бреста  ООО "ВентПром" 199,67
Московский р-н г. Бреста  ООО "СпецСтройПоставкаГрупп" 191,99
Московский р-н г. Бреста  ООО "Будплюс бай" 188,45
Московский р-н г. Бреста  ООО "КОРФА клининг" 172,95
Московский р-н г. Бреста  ЗАО "БРОК-БРЕСТ-ПКФ" 146,36
Московский р-н г. Бреста  Частное предприятие "Блю Скай Авто" 144,37
Московский р-н г. Бреста  ООО "ФинтексЛаб" 139,41
Московский р-н г. Бреста  ООО "БелКазРесурс" 126,55
Московский р-н г. Бреста  Частное предприятие "Брестэлитстрой" 102,90
Ленинский р-н г. Бреста ООО "Внедренческое предприятие Альтернатива" 51 947,20
Ленинский р-н г. Бреста УП "Брестская СПМК-2" 13 706,70
Ленинский р-н г. Бреста ООО "Янг Трейд" 1 340,61
Ленинский р-н г. Бреста СООО "ИТАЛИНВЕСТ" 3 032,37
Ленинский р-н г. Бреста ИП Лис Сергей Алексеевич 210,00
Ленинский р-н г. Бреста ООО "БелОптГранит" 347,19
Ленинский р-н г. Бреста ООО "Валерия плюс" 2 163,70
Ленинский р-н г. Бреста ООО "Велнес акватория" 3 189,44
Ленинский р-н г. Бреста ООО "Карготур" 146,21
Ленинский р-н г. Бреста ООО "БлаголандПлюс" 5 267,78
Ленинский р-н г. Бреста Частное предприятие "ИнэксБрест" 589,52
Ленинский р-н г. Бреста Частное предприятие "Усадьбастрой" 1 881,33
Ленинский р-н г. Бреста ООО "Арбат Престиж" 396,13
Ленинский р-н г. Бреста Частное предприятие "Хоумюнитинвест" 1 763,34
Ленинский р-н г. Бреста ООО "ЭнТелСети" 784,78
Ленинский р-н г. Бреста Частное предприятие "Атамус" 587,05
Ленинский р-н г. Бреста ООО "ХатсФриГрупп" 638,05
Ленинский р-н г. Бреста ООО "Белый Ветер Уюта" 178,13
Ленинский р-н г. Бреста Частное предприятие "ИнтезоБай" 396,05
Ленинский р-н г. Бреста ООО "ЕвроЗооТорг" 577,23
Ленинский р-н г. Бреста ООО "Шайкинг" 152,43
Ленинский р-н г. Бреста ООО "МГруппПлюс" 2 970,58
Ленинский р-н г. Бреста Частное предприятие "ТаксВэст" 673,96
Ленинский р-н г. Бреста ООО "УрартуГрупп" 2 153,30
Ленинский р-н г. Бреста ООО "ВК-Стоун" 6 731,27
Ленинский р-н г. Бреста Частное предприятие "Дмитрич Компани" 2 971,86
Ленинский р-н г. Бреста Частное предприятие "Уводь Групп" 816,92
Ленинский р-н г. Бреста ООО "БиоПромОптТорг" 147,92
Ленинский р-н г. Бреста ООО "Лавиния Вединг" 155,13
Барновичский р-н ОДО "ДальникПром" 546,13
Березовский р-н ОАО "Берёзовский мотороремонтный завод" 11 409,53
Березовский р-н ОАО "Песковское" 29 141,12
Березовский р-н ООО "Западная лесоперерабатывающая компания" 1 936,00
Березовский р-н ООО "Техно Запад" 775,11
Березовский р-н КФХ "Фрамбуеса" 1 228,96
Березовский р-н Частное предприятие "Технодар" 233,23
Березовский р-н Частное предприятие "ФунгоМед" 117,00
Березовский р-н Частное предприятие "МеварВуд" 222,60
Березовский р-н ООО "БелАграрТех" 1 134,76
Березовский р-н ООО "Алгоритмы Безопасности" 218,13
Брестский р-н ОАО "Агротранс" 14 477,27
Брестский р-н Частное предприятие "АртэльПро" 1 598,05
Брестский р-н ООО "Анлюс" 4 605,74
Брестский р-н ООО "ТЭС-Импэкс" 334,68
Брестский р-н ОДО "Дом Арт" 1 162,43
Брестский р-н ООО "ТрансферГруз" 1 060,47
Брестский р-н ООО "ХлебГарни" 3 371,19
Брестский р-н Частное предприятие "ВитТрансАвто" 2 839,55
Брестский р-н ООО "Лестраль" 2 910,55
Брестский р-н ООО "ТенерифИнвест" 415,88
Брестский р-н ООО "Еврохандель" 193,97
Брестский р-н ООО "Рециклинговая компания" 9 193,31
Брестский р-н ООО "ГарниРитейл" 6 487,85
Ганцевичский р-н ОАО "Рыбхоз "Локтыши" 91 819,92
Ганцевичский р-н ФХ "Бобрик-М" 1 450,22
Ганцевичский р-н ИП Мовсисян Ашот Ваникович 809,02
Дрогичинский р-н ОАО "Рыбхоз "Днепробугский" 12 474,18
Ивановский р-н ООО "Чулан" 688,74
Ивановский р-н ЧТУП "СанаС" 112,21
Ивановский р-н ООО "Пересвет" 2 434,35
Ивацевичский р-н ОАО"Обровский" 14 974,47
Ивацевичский р-н ОАО"Ивацевичиагротехсервис" 57 934,78
Ивацевичский р-н ГУП "Ивацевичский РКБО" 7 563,74
Ивацевичский р-н ИООО "ВирджинияФудс" 1 175,32
Ивацевичский р-н ООО "АРСнефть" 1 544,30
Ивацевичский р-н ООО "ЖАКОинсайт" 806,90
Ивацевичский р-н СООО "БэльПаэзэ" 5 229,94
Ивацевичский р-н КФХ "Обровские угодья" 231,00
Ивацевичский р-н ИП Трущенко Александр Александрович 422,60
Ивацевичский р-н ИП Свергун Александр Вячеславович 268,24
Каменецкий р-н Ф/х "Кривицкого С.М." 153,24
Кобринский р-н ЧУП "НедВиГ-сервис" 1 102,24
Кобринский р-н Частное предприятие "НИКО-СТРОЙ-25" 344,30
Кобринский р-н ООО Железные конструкции 141,54
Кобринский р-н Частное предприятие "КерамоБрест" 398,28
Ляховичский р-н СООО "Бифком" 4 323,41
Лунинецкий р-н Государственное предприятие "Богдановка" 6 600,65
Лунинецкий р-н Частное предприятие "ПроГолд" 1 068,35
Лунинецкий р-н ООО "ЕвроПАЛ" 2 398,78
Пинский р-н ОАО "Рыбхоз "Полесье" 68 312,05
Пинский р-н Частное предприятие "БелОсанна" 20 082,76
Пинский р-н Частное предприятие "БелОсаннаПинск" 3 230,88
Пинский р-н ООО "ИНВЕСТФИНАНС" 2 230,60
Пинский р-н ООО "СФ555" 4 410,54
Пинский р-н ФХ "БелОсаннаСвет" 8 186,95
Пинский р-н Белоконь Вячеслав Сергеевич 760,25
Пинский р-н Филиал РТУП "Белорусское речное пароходство речной порт Пинск 5 197,18
Пинский р-н ООО "Сплав" 1 019,71
Пинский р-н ООО "Астра ТМ" 8 322,68
Пинский р-н ООО "Чёрное Золото" 1 427,37
Пинский р-н Частное предприятие "КапервудТрейд" 1 468,72
Пинский р-н ООО "Леди мун" 199,99
Пружанский р-н ООО "УниверсумБел" 447,74
Пружанский р-н ООО "Игры мечты" 122,66
Пружанский р-н РУП "Брестская ОСХОС" 13 687,31
Пружанский р-н ОДО "Титул" 1 679,85
Пружанский р-н ООО "МИШЛЮР" 434,97
Столинский р-н ЧТУП "Ассорти - Торг" 3 294,00
 
Теги: Брест
 
 
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