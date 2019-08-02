160 предприятий Брестчины являются должниками ФСЗН. Кто они?
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Виртуальный Брест
Сведения о плательщиках обязательных страховых взносов, имеющих наибольшие суммы (свыше 100,00 рублей) просроченной задолженности по состоянию на 01.07.2019, согласно данным формы ведомственной отчетности 4-фонд (Минтруда и соцзащиты).
Город или район
Наименование предприятия
Задолженность в рублях
г. Барановичи
ООО "ФорпостСтрой"
2 173,16
г. Барановичи
ОДО "БарановичиСпецЗеленТорг"
2 271,37
г. Барановичи
Частное предприятие "Минлин"
403,07
г. Барановичи
ООО "Студия Феникс"
542,67
г. Барановичи
ООО "ПВХпак"
3 821,16
г. Барановичи
Частное предприятие "Мариэльбьюти"
2 011,23
г. Барановичи
Данилевич Егор Викторович
319,50
г. Барановичи
Частное предприятие "Пашаев"
398,54
г. Барановичи
ООО "АНЦ-Фарм"
876,88
г. Барановичи
ООО "Лозанушка"
250,85
Московский р-н г. Бреста
ОАО "Строительный трест № 8"
539 761,79
Московский р-н г. Бреста ОАО "БЭМЗ"
56 181,81
Московский р-н г. Бреста
ООО "Наш
Брест" 14 427,41
Московский р-н г. Бреста
ОАО "Стройкомплекс" УСР в г.Бресте
13 249,96
Московский р-н г. Бреста
ООО "СанЛавСтудио"
7 112,85
Московский р-н г. Бреста
Частное предприятие "Элайн Про"
6 940,96
Московский р-н г. Бреста
Частное предприятие "ТехСервисЭнергосбережение"
4 672,07
Московский р-н г. Бреста
ООО "ЗОВ-Сервис"
4 370,61
Московский р-н г. Бреста
СООО "Агритрат"
4 175,50
Московский р-н г. Бреста
ООО "Прибужский квартал"
4 065,22
Московский р-н г. Бреста
ООО "Прадрошель"
2 956,48
Московский р-н г. Бреста
Частное предприятие "Элайн"
2 789,87
Московский р-н г. Бреста
ООО "ПараграфГрупп"
2 743,99
Московский р-н г. Бреста
ООО "Фригольд"
2 661,32
Московский р-н г. Бреста
ИООО "Вудимэкс"
2 332,45
Московский р-н г. Бреста
ООО "Автотехблеск"
2 205,62
Московский р-н г. Бреста
ТПУЧП "ИГУР"
1 950,68
Московский р-н г. Бреста
ООО "Регион 42"
1 945,51
Московский р-н г. Бреста
ООО "БелМиксТорг"
1 705,48
Московский р-н г. Бреста
Иностранное частное предприятие "В-АВТОРВС"
1 695,93
Московский р-н г. Бреста
ООО "С-Кросс"
1 568,40
Московский р-н г. Бреста
Частное предприятие "АлеГриПлюс"
1 417,96
Московский р-н г. Бреста
ООО "БелМаксиЛимитед"
1 130,84
Московский р-н г. Бреста
Частное предприятие "МаксТом"
846,95
Московский р-н г. Бреста
ООО "Онлайн-бухгалтерия"
812,70
Московский р-н г. Бреста
ОДО "Алви"
780,09
Московский р-н г. Бреста
ООО "КЛЕВЕРКЛИН"
760,27
Московский р-н г. Бреста
Частное предприятие "Три Туриста"
719,75
Московский р-н г. Бреста
ООО "Природа"
654,69
Московский р-н г. Бреста
Частное предприятие "ЭвдокиаТорг"
610,50
Московский р-н г. Бреста
Частное предприятие "АТО-Евростандарт"
530,28
Московский р-н г. Бреста
Частное предприятие "Скимапрод"
525,45
Московский р-н г. Бреста
ООО "Гридисгуд"
521,72
Московский р-н г. Бреста
Частное предприятие "Кристин Стар"
477,00
Московский р-н г. Бреста
ООО "АддитивИнжиниринг"
443,70
Московский р-н г. Бреста
ООО "Галана"
431,00
Московский р-н г. Бреста
ООО "ЭкстраВег"
411,30
Московский р-н г. Бреста
ООО "Легион-Экспресс"
380,47
Московский р-н г. Бреста
ООО "РитейлКомпани"
338,35
Московский р-н г. Бреста
Частное предприятие "Процион"
286,90
Московский р-н г. Бреста
ООО "ВАКОНДА"
282,78
Московский р-н г. Бреста
Частное предприятие "ТЭД плюс"
245,17
Московский р-н г. Бреста
ООО "ДжинСтрой"
226,36
Московский р-н г. Бреста
ООО "АрталияЛюкс"
209,50
Московский р-н г. Бреста
ООО "ВентПром"
199,67
Московский р-н г. Бреста
ООО "СпецСтройПоставкаГрупп"
191,99
Московский р-н г. Бреста
ООО "Будплюс бай"
188,45
Московский р-н г. Бреста
ООО "КОРФА клининг"
172,95
Московский р-н г. Бреста
ЗАО "БРОК-БРЕСТ-ПКФ"
146,36
Московский р-н г. Бреста
Частное предприятие "Блю Скай Авто"
144,37
Московский р-н г. Бреста
ООО "ФинтексЛаб"
139,41
Московский р-н г. Бреста
ООО "БелКазРесурс"
126,55
Московский р-н г. Бреста
Частное предприятие "Брестэлитстрой"
102,90
Ленинский р-н г. Бреста
ООО "Внедренческое предприятие Альтернатива"
51 947,20
Ленинский р-н г. Бреста
УП "Брестская СПМК-2"
13 706,70
Ленинский р-н г. Бреста
ООО "Янг Трейд"
1 340,61
Ленинский р-н г. Бреста
СООО "ИТАЛИНВЕСТ"
3 032,37
Ленинский р-н г. Бреста
ИП Лис Сергей Алексеевич
210,00
Ленинский р-н г. Бреста
ООО "БелОптГранит"
347,19
Ленинский р-н г. Бреста
ООО "Валерия плюс"
2 163,70
Ленинский р-н г. Бреста
ООО "Велнес акватория"
3 189,44
Ленинский р-н г. Бреста
ООО "Карготур"
146,21
Ленинский р-н г. Бреста
ООО "БлаголандПлюс"
5 267,78
Ленинский р-н г. Бреста
Частное предприятие "ИнэксБрест"
589,52
Ленинский р-н г. Бреста
Частное предприятие "Усадьбастрой"
1 881,33
Ленинский р-н г. Бреста
ООО "Арбат Престиж"
396,13
Ленинский р-н г. Бреста
Частное предприятие "Хоумюнитинвест"
1 763,34
Ленинский р-н г. Бреста
ООО "ЭнТелСети"
784,78
Ленинский р-н г. Бреста
Частное предприятие "Атамус"
587,05
Ленинский р-н г. Бреста
ООО "ХатсФриГрупп"
638,05
Ленинский р-н г. Бреста
ООО "Белый Ветер Уюта"
178,13
Ленинский р-н г. Бреста
Частное предприятие "ИнтезоБай"
396,05
Ленинский р-н г. Бреста
ООО "ЕвроЗооТорг"
577,23
Ленинский р-н г. Бреста
ООО "Шайкинг"
152,43
Ленинский р-н г. Бреста
ООО "МГруппПлюс"
2 970,58
Ленинский р-н г. Бреста
Частное предприятие "ТаксВэст"
673,96
Ленинский р-н г. Бреста
ООО "УрартуГрупп"
2 153,30
Ленинский р-н г. Бреста
ООО "ВК-Стоун"
6 731,27
Ленинский р-н г. Бреста
Частное предприятие "Дмитрич Компани"
2 971,86
Ленинский р-н г. Бреста
Частное предприятие "Уводь Групп"
816,92
Ленинский р-н г. Бреста
ООО "БиоПромОптТорг"
147,92
Ленинский р-н г. Бреста
ООО "Лавиния Вединг"
155,13
Барновичский р-н
ОДО "ДальникПром"
546,13
Березовский р-н
ОАО "Берёзовский мотороремонтный завод"
11 409,53
Березовский р-н
ОАО "Песковское"
29 141,12
Березовский р-н
ООО "Западная лесоперерабатывающая компания"
1 936,00
Березовский р-н
ООО "Техно Запад"
775,11
Березовский р-н
КФХ "Фрамбуеса"
1 228,96
Березовский р-н
Частное предприятие "Технодар"
233,23
Березовский р-н
Частное предприятие "ФунгоМед"
117,00
Березовский р-н
Частное предприятие "МеварВуд"
222,60
Березовский р-н
ООО "БелАграрТех"
1 134,76
Березовский р-н
ООО "Алгоритмы Безопасности"
218,13
Брестский р-н
ОАО "Агротранс"
14 477,27
Брестский р-н
Частное предприятие "АртэльПро"
1 598,05
Брестский р-н
ООО "Анлюс"
4 605,74
Брестский р-н
ООО "ТЭС-Импэкс"
334,68
Брестский р-н
ОДО "Дом Арт"
1 162,43
Брестский р-н
ООО "ТрансферГруз"
1 060,47
Брестский р-н
ООО "ХлебГарни"
3 371,19
Брестский р-н
Частное предприятие "ВитТрансАвто"
2 839,55
Брестский р-н
ООО "Лестраль"
2 910,55
Брестский р-н
ООО "ТенерифИнвест"
415,88
Брестский р-н
ООО "Еврохандель"
193,97
Брестский р-н
ООО "Рециклинговая компания"
9 193,31
Брестский р-н
ООО "ГарниРитейл"
6 487,85
Ганцевичский р-н
ОАО "Рыбхоз "Локтыши"
91 819,92
Ганцевичский р-н
ФХ "Бобрик-М"
1 450,22
Ганцевичский р-н
ИП Мовсисян Ашот Ваникович
809,02
Дрогичинский р-н
ОАО "Рыбхоз "Днепробугский"
12 474,18
Ивановский р-н
ООО "Чулан"
688,74
Ивановский р-н
ЧТУП "СанаС"
112,21
Ивановский р-н
ООО "Пересвет"
2 434,35
Ивацевичский р-н
ОАО"Обровский"
14 974,47
Ивацевичский р-н
ОАО"Ивацевичиагротехсервис"
57 934,78
Ивацевичский р-н
ГУП "Ивацевичский РКБО"
7 563,74
Ивацевичский р-н
ИООО "ВирджинияФудс"
1 175,32
Ивацевичский р-н
ООО "АРСнефть"
1 544,30
Ивацевичский р-н
ООО "ЖАКОинсайт"
806,90
Ивацевичский р-н
СООО "БэльПаэзэ"
5 229,94
Ивацевичский р-н
КФХ "Обровские угодья"
231,00
Ивацевичский р-н
ИП Трущенко Александр Александрович
422,60
Ивацевичский р-н
ИП Свергун Александр Вячеславович
268,24
Каменецкий р-н
Ф/х "Кривицкого С.М."
153,24
Кобринский р-н
ЧУП "НедВиГ-сервис"
1 102,24
Кобринский р-н
Частное предприятие "НИКО-СТРОЙ-25"
344,30
Кобринский р-н
ООО Железные конструкции
141,54
Кобринский р-н
Частное предприятие "КерамоБрест"
398,28
Ляховичский р-н
СООО "Бифком"
4 323,41
Лунинецкий р-н
Государственное предприятие "Богдановка"
6 600,65
Лунинецкий р-н
Частное предприятие "ПроГолд"
1 068,35
Лунинецкий р-н
ООО "ЕвроПАЛ"
2 398,78
Пинский р-н
ОАО "Рыбхоз "Полесье"
68 312,05
Пинский р-н
Частное предприятие "БелОсанна"
20 082,76
Пинский р-н
Частное предприятие "БелОсаннаПинск"
3 230,88
Пинский р-н
ООО "ИНВЕСТФИНАНС"
2 230,60
Пинский р-н
ООО "СФ555"
4 410,54
Пинский р-н
ФХ "БелОсаннаСвет"
8 186,95
Пинский р-н
Белоконь Вячеслав Сергеевич
760,25
Пинский р-н
Филиал РТУП "Белорусское речное пароходство речной порт Пинск
5 197,18
Пинский р-н
ООО "Сплав"
1 019,71
Пинский р-н
ООО "Астра ТМ"
8 322,68
Пинский р-н
ООО "Чёрное Золото"
1 427,37
Пинский р-н
Частное предприятие "КапервудТрейд"
1 468,72
Пинский р-н
ООО "Леди мун"
199,99
Пружанский р-н
ООО "УниверсумБел"
447,74
Пружанский р-н
ООО "Игры мечты"
122,66
Пружанский р-н
РУП "Брестская ОСХОС"
13 687,31
Пружанский р-н
ОДО "Титул"
1 679,85
Пружанский р-н
ООО "МИШЛЮР"
434,97
Столинский р-н
ЧТУП "Ассорти - Торг"
3 294,00
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Брест
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Сведения о плательщиках обязательных страховых взносов, имеющих наибольшие суммы (свыше 100,00 рублей) просроченной задолженности по состоянию на 01.07.2019, согласно...
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