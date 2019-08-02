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В местах массового отдыха граждан на водоемах Брестского района проходит акция «Летний патруль»
03.08.2019 14:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Брестского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Вероника Вавренюк совместно с представителями молодежных отрядов охраны правопорядка провела рейд по водоемам в деревне Большие Косичи, в деревне Пески (река Лесная) и карьер в деревне Тельмы-1.
Спасатель и ее помощники разъясняли отдыхающим правила поведения на воде, предупреждали о недопущении оставления детей без присмотра, проверяли знания правил спасения утопающих.
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Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Брестского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Вероника Вавренюк совместно с...
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