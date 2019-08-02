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Недействительные документы из-за смены фамилии стали причиной отказа в пересечении границы более 700 гражданам Беларуси
03.08.2019 14:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В пунктах пропуска на белорусской границе, особенно в период отпусков и массового выезда граждан на
Один из последних подобных случаев зарегистрирован 1 августа в автодорожном пункте пропуска «Брест». 28-летняя жительница столицы, выезжавшая за рубеж на автобусе, предъявила пограничникам паспорт, срок действия которого истек 30 мая 2019 года. Причина, по которой девушке необходимо заменить документ – расторжение брака и смена фамилии. Помимо сорванной заграничной поездки, минчанка также привлечена к административной ответственности статье 23.31 КоАП, максимальное наказание которой составляет штраф до 50 б.в., а недействительный документ изъят и направлен в подразделения по гражданству и миграции МВД для его замены.
Госпогранкомитет напоминает гражданам, что перед выездом за рубеж нужно обязательно
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Недействительные документы из-за смены фамилии стали причиной отказа в пересечении границы более 700 гражданам Беларуси
В пунктах пропуска на белорусской границе, особенно в период отпусков и массового выезда граждан на отдых за рубеж, все чаще выявляются паспорта, которые стали...
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