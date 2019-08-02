Недействительные документы из-за смены фамилии стали причиной отказа в пересечении границы более 700 гражданам Беларуси

Источник материала: Виртуальный Брест

В пунктах пропуска на белорусской границе, особенно в период отпусков и массового выезда граждан на отдых за рубеж, все чаще выявляются паспорта, которые стали недействительными в связи со сменой фамилии после заключения либо расторжения брака. По этой причине только за первое полугодие текущего года уже 710 гражданам Беларуси отказано в выезде за рубеж.





Один из последних подобных случаев зарегистрирован 1 августа в автодорожном пункте пропуска «Брест». 28-летняя жительница столицы, выезжавшая за рубеж на автобусе, предъявила пограничникам паспорт, срок действия которого истек 30 мая 2019 года. Причина, по которой девушке необходимо заменить документ – расторжение брака и смена фамилии. Помимо сорванной заграничной поездки, минчанка также привлечена к административной ответственности статье 23.31 КоАП, максимальное наказание которой составляет штраф до 50 б.в., а недействительный документ изъят и направлен в подразделения по гражданству и миграции МВД для его замены.

Госпогранкомитет напоминает гражданам, что перед выездом за рубеж нужно обязательно проверять действительность паспорта во избежание возникновения подобных ситуаций. В особенности это касается молодоженов и лиц, расторгнувших брак со сменой фамилии, паспорта которых становятся недействительными по истечению месячного срока после вступления либо расторжения брака.