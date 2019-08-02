Источник материала: Новости Волковыска

Запрет на посещение лесов, введенный 30 июля в трех районах Гродненщины - Берестовицком, Волковысском и Свислочском, снят.

Всего в Беларуси по состоянию на 3 августа «красным» остается всего лишь один - Березовский район.