Всего в Беларуси по состоянию на 3 августа «красным» остается всего лишь один - Березовский район.
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В Волковысском районе снят запрет на посещение лесов
03.08.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
Всего в Беларуси по состоянию на 3 августа «красным» остается всего лишь один - Березовский район.
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Запрет на посещение лесов, введенный 30 июля в трех районах Гродненщины - Берестовицком, Волковысском и Свислочском, снят. ...
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