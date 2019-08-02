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Троицкий: "По-своему, люди-страусы и люди-пескари правы и дискутировать с ними бессмысленно"
Источник материала: Партизан
Тут потянулась своевременная цепочка коллаборационистов-штрейкбрехеров из числа видных представителей модной интеллигенции и «креативного класса».
Режиссёр Костя, ресторатор Игорь, журналист Антон — все они высказывают своё эстетическое, экономическое и гуманистическое несогласие с московскими уличными протестами. Легко могу продолжить воображаемый ряд:
— Хипстер-миллионер Вадик сетует на то, что по центру города не проедешь на велике;
— Топ-промоутер Боб призывает не маяться под дубинками, а пойти послушать разжиревших The Cure в Коломенском;
— Кинопродюсер Федя отмечает, что бардак на улицах портит позитивный образ страны, с таким трудом намарафеченный во время ЧМ в прошлом году;
— Исполнитель «русского рока» Вова горюет, что не по-братски буцкаться со своими же ребятами в шлемах;
— Деятель архитектуры Гриша отмечает, как похорошела Москва, и что нехорошо эту красоту портить синяками и шишками;
— Рэпер Подрамзанчик просто негодует и уверяет, что протест — это отстой и не cool;
— Поп-хулиган Серёга вспоминает попа Гапона, пиарщик Вася проповедует христианское смирение…
И так далее. (Я уже не говорю о Тине, Маргарите и прочих медийных call girls обоих полов, которые, правда, ни к «модному», ни к «интеллигенции» отношения не имеют.)
Как там раньше говорили — «все на Первомай?» — Все на Третьеавгуст! Встретимся на Бульварах!
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Тут потянулась своевременная цепочка коллаборационистов-штрейкбрехеров из числа видных представителей модной интеллигенции и «креативного класса».
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