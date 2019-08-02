Режиссёр Костя, ресторатор Игорь, журналист Антон — все они высказывают своё эстетическое, экономическое и гуманистическое несогласие с московскими уличными протестами. Легко могу продолжить воображаемый ряд:





— Хипстер-миллионер Вадик сетует на то, что по центру города не проедешь на велике;





— Топ-промоутер Боб призывает не маяться под дубинками, а пойти послушать разжиревших The Cure в Коломенском;





— Кинопродюсер Федя отмечает, что бардак на улицах портит позитивный образ страны, с таким трудом намарафеченный во время ЧМ в прошлом году;









— Исполнитель «русского рока» Вова горюет, что не по-братски буцкаться со своими же ребятами в шлемах;





— Деятель архитектуры Гриша отмечает, как похорошела Москва, и что нехорошо эту красоту портить синяками и шишками;





— Рэпер Подрамзанчик просто негодует и уверяет, что протест — это отстой и не cool;





— Поп-хулиган Серёга вспоминает попа Гапона, пиарщик Вася проповедует христианское смирение…





И так далее. (Я уже не говорю о Тине, Маргарите и прочих медийных call girls обоих полов, которые, правда, ни к «модному», ни к «интеллигенции» отношения не имеют.)





По-своему, люди-страусы и люди-пескари правы и дискутировать с ними бессмысленно. Просто, будь эти ребята менее лицемерны, они все должны были бы начинать свои (не обязательно проплаченные) выступления с маленькой честной преамбулы такого, примерно, содержания: «Я, может, и не очень доволен нынешней ситуацией в стране и городе, но в систему более-менее встроился и считаю борьбу за перемены неуместной и даже опасной.» Ну и далее по тексту. Просто, будь эти ребята менее лицемерны, они все должны были бы начинать свои (не обязательно проплаченные) выступления с маленькой честной преамбулы такого, примерно, содержания: «Я, может, и не очень доволен нынешней ситуацией в стране и городе, но в систему более-менее встроился и считаю борьбу за перемены неуместной и даже опасной.» Ну и далее по тексту.





Как там раньше говорили — «все на Первомай?» — Все на Третьеавгуст! Встретимся на Бульварах!



