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У Андрея Арямнова появился партнер
Источник материала: Партизан
На Борисовском заводе пластмассовых изделий решили помочь Андрею Арямнову.
На
Речь идет о сотрудничестве в спортивной сфере и планомерной совместной работе по пропаганде здорового образа жизни, занятия спортом и укрепления силы духа.
Сам Андрей выложил в социальных сетях видеоролик, в котором с радостью заявил, что открытое акционерное общество «БЗПИ» — его надёжный партнёр по подготовке к Олимпийским играм в Токио в 2020 году.
EX-PRESS.BY
В столице Китая Арямнов впервые в истории тяжёлой атлетики установил сразу три мировых рекорда на олимпийском помосте в рывке — 200 кг, толчке — 236 кг, и по сумме рывка и толчка — 436 кг.
К сожалению, после такого ошеломляющего взлета наступил длительный период спада, который сопровождался скандальными сообщениями о вождении автомобиля в нетрезвом состоянии. Было даже возбуждено уголовное дело, и в мае 2009 Борисовский межгарнизонный военный суд приговорил Арямнова к штрафу в 5 миллионов 250 тысяч рублей.
Лишь в апреле нынешнего года на чемпионате Европы в Батуми 31-летний спортсмен сумел доказать, что его еще рано сбрасывать со счетов. На этих состязаниях Андрей получил «серебро», собрав в сумме двух упражнений 411 кг. В упражнении рывок он завоевал малую бронзовую медаль (190 кг).
Хочется верить, что борисовчанин сможет вернуться в когорту сильнейших тяжелоатлетов мира и реально претендовать на медали в Токио.
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На Борисовском заводе пластмассовых изделий решили помочь Андрею Арямнову.
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