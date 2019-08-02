ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У Андрея Арямнова появился партнер

03.08.2019 14:16 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На Борисовском заводе пластмассовых изделий решили помочь Андрею Арямнову.


На сайте ОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий» появилась информация о начале партнерского сотрудничества с олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике Андреем Арямновым.

Речь идет о сотрудничестве в спортивной сфере и планомерной совместной работе по пропаганде здорового образа жизни, занятия спортом и укрепления силы духа.

Сам Андрей выложил в социальных сетях видеоролик, в котором с радостью заявил, что открытое акционерное общество «БЗПИ» — его надёжный партнёр по подготовке к Олимпийским играм в Токио в 2020 году.

EX-PRESS.BY напоминает, что стремительная спортивная карьера юного тяжелоатлета увенчалась золотой медалью олимпийских игр в Пекине в 2008 год в весовой категории до 105 килограммов. В тот момент Андрею было всего 20 лет.

В столице Китая Арямнов впервые в истории тяжёлой атлетики установил сразу три мировых рекорда на олимпийском помосте в рывке — 200 кг, толчке — 236 кг, и по сумме рывка и толчка — 436 кг.


К сожалению, после такого ошеломляющего взлета наступил длительный период спада, который сопровождался скандальными сообщениями о вождении автомобиля в нетрезвом состоянии. Было даже возбуждено уголовное дело, и в мае 2009 Борисовский межгарнизонный военный суд приговорил Арямнова к штрафу в 5 миллионов 250 тысяч рублей.

Лишь в апреле нынешнего года на чемпионате Европы в Батуми 31-летний спортсмен сумел доказать, что его еще рано сбрасывать со счетов. На этих состязаниях Андрей получил «серебро», собрав в сумме двух упражнений 411 кг. В упражнении рывок он завоевал малую бронзовую медаль (190 кг).

Хочется верить, что борисовчанин сможет вернуться в когорту сильнейших тяжелоатлетов мира и реально претендовать на медали в Токио.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Борисовском заводе пластмассовых изделий решили помочь Андрею Арямнову.
 
Новости дня
Новости разные
 
Драникам быть: белорусы ожидают хороший урожай картофеля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика