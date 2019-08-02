У Андрея Арямнова появился партнер

сайте ОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий» появилась информация о начале партнерского сотрудничества с олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике Андреем Арямновым. НаОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий» появилась информация о начале партнерского сотрудничества с олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике Андреем Арямновым.





Речь идет о сотрудничестве в спортивной сфере и планомерной совместной работе по пропаганде здорового образа жизни, занятия спортом и укрепления силы духа.





Сам Андрей выложил в социальных сетях видеоролик, в котором с радостью заявил, что открытое акционерное общество «БЗПИ» — его надёжный партнёр по подготовке к Олимпийским играм в Токио в 2020 году.





напоминает, что стремительная спортивная карьера юного тяжелоатлета увенчалась золотой медалью олимпийских игр в Пекине в 2008 год в весовой категории до 105 килограммов. В тот момент Андрею было всего 20 лет. EX-PRESS.BYчто стремительная спортивная карьера юного тяжелоатлета увенчалась золотой медалью олимпийских игр в Пекине в 2008 год в весовой категории до 105 килограммов. В тот момент Андрею было всего 20 лет.





В столице Китая Арямнов впервые в истории тяжёлой атлетики установил сразу три мировых рекорда на олимпийском помосте в рывке — 200 кг, толчке — 236 кг, и по сумме рывка и толчка — 436 кг.









К сожалению, после такого ошеломляющего взлета наступил длительный период спада, который сопровождался скандальными сообщениями о вождении автомобиля в нетрезвом состоянии. Было даже возбуждено уголовное дело, и в мае 2009 Борисовский межгарнизонный военный суд приговорил Арямнова к штрафу в 5 миллионов 250 тысяч рублей.





Лишь в апреле нынешнего года на чемпионате Европы в Батуми 31-летний спортсмен сумел доказать, что его еще рано сбрасывать со счетов. На этих состязаниях Андрей получил «серебро», собрав в сумме двух упражнений 411 кг. В упражнении рывок он завоевал малую бронзовую медаль (190 кг).





Хочется верить, что борисовчанин сможет вернуться в когорту сильнейших тяжелоатлетов мира и реально претендовать на медали в Токио.







