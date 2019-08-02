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Шурыгина на Бали разбила мужу нос веслом

03.08.2019 14:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Было много крови" - скандальная уроженка Ульяновска Диана Шурыгина ударила мужа веслом в нос. Произошло это, когда пара сплавлялась по реке во время отдыха на Бали. Историей девушка поделилась у себя в инстаграме.


Диана Шурыгина

- По горной реке мы спускались 20 км где-то 3 часа. Это долго, и мне успело наскучить за это время биться о камни и ловить брызги холодной реки. А Андрею [мужу] так вообще не понравилось. В первые полчаса мы преодолевали порог, и я ухватилась одной рукой за лодку, чтобы не упасть, а в другой у меня меня было весло, и я со всего размаху угодила любимому прямо в переносицу и очень сильно разбила ему нос, было много крови и нечем, да и некогда было её останавливать, так как нас бросало из стороны в сторону. Слава богу, все обошлось и нос не сломался, - написала Диана.

На отдыхе пострадала и сама девушка, сильно ободрав ногу, упав на каменистом спуске.

Диана Шурыгина прославилась в 2017 году, когда на телевидении рассказали историю ее изнасилования. На вечеринке в загородном доме 16-летнюю девушку, которая была сильно пьяна, изнасиловал другой участник вписки Сергей Семенов. Его приговорили к 8 годам колонии, но затем снизили срок. Парень вышел условно-досрочно в январе 2018 года, пишет 73online.ru
 
 
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"Было много крови" - скандальная уроженка Ульяновска Диана Шурыгина ударила мужа веслом в нос. Произошло это, когда пара сплавлялась по реке во время отдыха на Бали....
 
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