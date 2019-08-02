Шурыгина на Бали разбила мужу нос веслом





Диана Шурыгина





- По горной реке мы спускались 20 км где-то 3 часа. Это долго, и мне успело наскучить за это время биться о камни и ловить брызги холодной реки. А Андрею [мужу] так вообще не понравилось. В первые полчаса мы преодолевали порог, и я ухватилась одной рукой за лодку, чтобы не упасть, а в другой у меня меня было весло, и я со всего размаху угодила любимому прямо в переносицу и очень сильно разбила ему нос, было много крови и нечем, да и некогда было её останавливать, так как нас бросало из стороны в сторону. Слава богу, все обошлось и нос не сломался, - написала Диана.





На отдыхе пострадала и сама девушка, сильно ободрав ногу, упав на каменистом спуске.



