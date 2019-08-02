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Горбачев предупредил о последствиях прекращения ДРСМД

03.08.2019 13:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ведет к непредсказуемости мировой политики и ее хаотичному развитию, заявил первый президент СССР Михаил Горбачев.

По его словам, этот шаг может привести к подрыву безопасности во всем мире, разрушению принципов стратегической стабильности и новой гонке вооружений, пишет afn.by со ссылкой на Интерфакс.

«Я думаю, что теперь всем стало ясно, что нанесен удар по стратегической безопасности», — считает Горбачев.

Он призвал сконцентрироваться на Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) и назвал его «последней опорой глобальной стратегической безопасности». «Судя по заявлениям представителей американской администрации, его судьба становится неясной», — отметил экс-президент СССР.

ДРСМД был подписан Горбачевым и Рональдом Рейганом на встрече на высшем уровне, которая прошла в Вашингтоне в декабря 1987 года. В следующем году он вступил в силу. Документ обязывал участников ликвидировать все ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 км, а также регулировал взаимные инспекции с целью контроля его соблюдения.

Осенью 2018 года американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения. Это должно произойти 2 августа, подтвердил его советник по нацбезопасности Джон Болтон. Поводом для такого решения стала разработка Россией крылатой ракеты 9М729. Вашингтон считает, что дальность ее полета превышает разрешенную договором, Москва это отрицает.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва также приостановит свое участие в договоре в ответ на односторонние действия Вашингтона. 3 июля он подписал указ о приостановке действия ДРСМД.

Позднее Трамп заявил о готовности заключить с Россией новую сделку в сфере контроля за вооружениями.
 
 
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Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ведет к непредсказуемости мировой политики и ее хаотичному развитию, заявил...
 
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