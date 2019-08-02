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Фотофакт: В Витебске десантник держал зубами школьную парту

03.08.2019 13:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

2 августа в Беларуси отмечается День десантников и сил специальных операций. По этому поводу проходят торжественные мероприятия.


БЕЛТА
 В Витебске прошли торжества в 103-й гвардейской воздушно-десантной бригаде. В фоторепортаже БЕЛТА можно увидеть, как один из десантников держит зубами школьную парту.
 
Теги: Витебск
 
 
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2 августа в Беларуси отмечается День десантников и сил специальных операций. По этому поводу проходят торжественные мероприятия.
 
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