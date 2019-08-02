|
Фотофакт: В Витебске десантник держал зубами школьную парту
Источник материала: Партизан
2 августа в Беларуси отмечается День десантников и сил специальных операций. По этому поводу проходят торжественные мероприятия.
БЕЛТА
В Витебске прошли торжества в 103-й гвардейской воздушно-десантной бригаде. В
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 августа в Беларуси отмечается День десантников и сил специальных операций. По этому поводу проходят торжественные мероприятия.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)