Находка в московском ресторане: труп из 1990-х под полом

«Тело обнаружили во время ремонтных работ после вскрытия пола в ресторане в столичном районе Люблино», — рассказал собеседник агентства. По предварительным данным, смерть наступила порядка 25 лет назад. По факту обнаружения тела проводится проверка, назначены экспертизы.









В 2018 году во время земляных работ на севере города нашли три человеческих скелета. Это были останки трех человек, убитых, по одной из версий, еще в 1990-е годы.





В декабре того же года труп нашли в столичном театре сатиры. Признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было.



