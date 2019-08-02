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Находка в московском ресторане: труп из 1990-х под полом
Источник материала: Партизан
Во время ремонтных работ в одном из московских ресторанов обнаружили труп, который пролежал под полом несколько десятилетий. Об этом
«Тело обнаружили во время ремонтных работ после вскрытия пола в ресторане в столичном районе Люблино», — рассказал собеседник агентства. По предварительным данным, смерть наступила порядка 25 лет назад. По факту обнаружения тела проводится проверка, назначены экспертизы.
В 2018 году во время земляных работ на севере города нашли три человеческих скелета. Это были останки трех человек, убитых, по одной из версий, еще в 1990-е годы.
В декабре того же года труп нашли в столичном театре сатиры. Признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было.
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Во время ремонтных работ в одном из московских ресторанов обнаружили труп, который пролежал под полом несколько десятилетий. Об этом сообщает РИА Новости со...
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