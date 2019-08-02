Парализованная девушка стала глазами для слепого парня, обожающего путешествия





Фото © Instagram / hiking_with_sight

пишет T he People. Мелани Кнехт родилась с расщеплённым позвоночником, и поэтому всю свою жизнь она провела в инвалидном кресле. Девушка очень хотела увидеть мир и попутешествовать, но паралич накладывал свои ограничения. И вот в её жизнь вошёл Тревор Хан, с которым она познакомилась на адаптационных курсах,he People.





На тот момент Тревор, художник и скульптор, уже пять лет как был слепым. К несчастью, парень потерял зрение из-за глаукомы, но это не остановило его от путешествий. Он продолжил ходить в походы, но это было уже не то, парень потерял цель. Поэтому, встретившись с Мелани и пообщавшись с ней, он понял, что нашёл единомышленника.





"Я был рад помочь ей испытать то, что было у меня всю мою жизнь. Забираясь на вершину горы, куда не пройдёт машина, ты ощущаешь, что достиг чего-то. И самое главное здесь — заставить её улыбаться. Это теперь моя цель"









Фото © Instagram / hiking_with_sight





life.ru . Пара уже прошла немало, но сейчас она готовится к своему самому большому испытанию — взойти на гору высотой более 4270 метров. Поход планируется на август, а это значит, что у друзей ещё есть время набраться сил, пишет



