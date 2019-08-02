ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Парализованная девушка стала глазами для слепого парня, обожающего путешествия

03.08.2019 13:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

История этой пары из Колорадо, США, облетела весь Интернет, ведь ребята не только показали, насколько сильны духом, но ещё и объяснили, что такое настоящая командная работа.


Фото © Instagram / hiking_with_sight
Мелани Кнехт родилась с расщеплённым позвоночником, и поэтому всю свою жизнь она провела в инвалидном кресле. Девушка очень хотела увидеть мир и попутешествовать, но паралич накладывал свои ограничения. И вот в её жизнь вошёл Тревор Хан, с которым она познакомилась на адаптационных курсах, пишет The People.

На тот момент Тревор, художник и скульптор, уже пять лет как был слепым. К несчастью, парень потерял зрение из-за глаукомы, но это не остановило его от путешествий. Он продолжил ходить в походы, но это было уже не то, парень потерял цель. Поэтому, встретившись с Мелани и пообщавшись с ней, он понял, что нашёл единомышленника.

"Я был рад помочь ей испытать то, что было у меня всю мою жизнь. Забираясь на вершину горы, куда не пройдёт машина, ты ощущаешь, что достиг чего-то. И самое главное здесь — заставить её улыбаться. Это теперь моя цель"


Фото © Instagram / hiking_with_sight

Пара уже прошла немало, но сейчас она готовится к своему самому большому испытанию — взойти на гору высотой более 4270 метров. Поход планируется на август, а это значит, что у друзей ещё есть время набраться сил, пишет life.ru.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
История этой пары из Колорадо, США, облетела весь Интернет, ведь ребята не только показали, насколько сильны духом, но ещё и объяснили, что такое настоящая командная...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минск и Москва продолжают согласовывать повышение тарифов на прокачку нефти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика