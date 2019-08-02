Как чувствует себя шестилетний мальчик, который выпал из окна пятого этажа в Витебске





Ребенок находится в реанимации: у него тяжелые повреждения внутренних органов и закрытая черепно-мозговая травма. По прогнозам врачей, ближайший месяц мальчик проведет в больнице.





Напомним, днем 31 июля из окна на пятом этаже дома на улице Гагарина выпал мальчик. Ребенок был в квартире один: незадолго до случившегося его родственники отлучились. Следователи устанавливают обстоятельства ЧП.



