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Как чувствует себя шестилетний мальчик, который выпал из окна пятого этажа в Витебске
Источник материала: Партизан
Витебские врачи несколько часов боролись за жизнь шестилетнего мальчика, который выпал из окна пятого этажа,
Ребенок находится в реанимации: у него тяжелые повреждения внутренних органов и закрытая черепно-мозговая травма. По прогнозам врачей, ближайший месяц мальчик проведет в больнице.
Напомним, днем 31 июля из окна на пятом этаже дома на улице Гагарина выпал мальчик. Ребенок был в квартире один: незадолго до случившегося его родственники отлучились. Следователи устанавливают обстоятельства ЧП.
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Витебские врачи несколько часов боролись за жизнь шестилетнего мальчика, который выпал из окна пятого этажа, сообщает телеканал ОНТ. ЧП случилось 31 июля, вчера...
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