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Задержанные за поджог белорусского завода в Украине могут выйти под залог
03.08.2019 15:02 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
abw.by
Следственным судьей Центрального районного суда Николаева Светланой Скрипченко рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения двум подозреваемым в поджоге асфальтного завода белорусской компании в Новом Буге.
Двоим была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом выхода под залог. Об этом сообщает пресс-служба суда, пишет
Согласно материалам ходатайства, 29-летний житель Одессы вместе с другими лицами 22 февраля этого года проникли на территорию асфальтного завода в Новом Буге Николаевской области, где причинили телесные повреждения охраннику, связали его, после чего осуществили поджог предприятия.
Согласно расчета затрат на выполнение восстановительных работ и закупку запчастей по возобновлению работы завода предприятию нанесен ущерб в сумме около 16 млн гривен.
Прокурор в обосновании ходатайства отметила риски скрываться от следствия, оказать влияние на свидетелей, уничтожить вещи или документы, имеющие значение в данном производстве, совершить другое уголовное преступление, препятствовать расследованию иным образом.
В ходе рассмотрения подозреваемый заявил, что плохо себя чувствует. Ему была вызвана бригада скорой медицинской помощи, медики оказали последнем необходимую помощь, после чего заседание было продолжено.
Защитник просила отказать в удовлетворении ходатайства и выбрать более мягкую меру пресечения.
Подозреваемый свою вину не признавал и просил избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.
Заслушав мнения сторон и исследовав материалы дела, судья Скрипченко избрала для 29-летнего жителя Одессы меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 сентября с возможностью внесения залога в сумме 1,5 млн грн.
Кроме этого, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 2,5 млн грн еще одному фигуранту данного уголовного производства.
Напомним, 22 февраля в Новом Буге подожгли асфальтный завод белорусского подрядчика и нанесли телесные повреждения охраннику. Тогда же посольство Беларуси в Киеве направило ноту в МИД Украины в связи с поджогом и уничтожением имущества асфальтобетонного завода «Строительно-монтажного треста №8». Во время визита президента Владимира Зеленского 17 июля на Николаевщину начальник местной Нацполиции Александр Анохин заявил, что
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Следственным судьей Центрального районного суда Николаева Светланой Скрипченко рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения двум подозреваемым в...
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