Задержанные за поджог белорусского завода в Украине могут выйти под залог

Источник материала: Ежедневник



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Следственным судьей Центрального районного суда Николаева Светланой Скрипченко рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения двум подозреваемым в поджоге асфальтного завода белорусской компании в Новом Буге.

Двоим была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом выхода под залог. Об этом сообщает пресс-служба суда, пишет «Мой город».

Согласно материалам ходатайства, 29-летний житель Одессы вместе с другими лицами 22 февраля этого года проникли на территорию асфальтного завода в Новом Буге Николаевской области, где причинили телесные повреждения охраннику, связали его, после чего осуществили поджог предприятия.

Согласно расчета затрат на выполнение восстановительных работ и закупку запчастей по возобновлению работы завода предприятию нанесен ущерб в сумме около 16 млн гривен.

Прокурор в обосновании ходатайства отметила риски скрываться от следствия, оказать влияние на свидетелей, уничтожить вещи или документы, имеющие значение в данном производстве, совершить другое уголовное преступление, препятствовать расследованию иным образом.

В ходе рассмотрения подозреваемый заявил, что плохо себя чувствует. Ему была вызвана бригада скорой медицинской помощи, медики оказали последнем необходимую помощь, после чего заседание было продолжено.

Защитник просила отказать в удовлетворении ходатайства и выбрать более мягкую меру пресечения.

Подозреваемый свою вину не признавал и просил избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Заслушав мнения сторон и исследовав материалы дела, судья Скрипченко избрала для 29-летнего жителя Одессы меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 сентября с возможностью внесения залога в сумме 1,5 млн грн.

Кроме этого, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 2,5 млн грн еще одному фигуранту данного уголовного производства.

Напомним, 22 февраля в Новом Буге подожгли асфальтный завод белорусского подрядчика и нанесли телесные повреждения охраннику. Тогда же посольство Беларуси в Киеве направило ноту в МИД Украины в связи с поджогом и уничтожением имущества асфальтобетонного завода «Строительно-монтажного треста №8». Во время визита президента Владимира Зеленского 17 июля на Николаевщину начальник местной Нацполиции Александр Анохин заявил, что через месяц объявят о подозрении причастным к поджогу. 1 августа николаевские полицейские задержали банду злоумышленников , которые подожгли и уничтожили имущество белорусского асфальтового завода в Новобугском районе.