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Полиция Москвы готовится к несанкционированной акции, превентивно задержана голодающая политик Соболь

03.08.2019 14:31 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Правоохранительные органы в субботу днем усилили меры безопасности в центре Москвы после предупреждения властей о недопустимости проведения несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Как передал корреспондент "Интерфакса", по Бульварному кольцу от площади Никитских ворот до Покровских ворот дежурят усиленные наряды полиции и Росгвардии, на границе Тверского и Никитского бульваров установлены металлические ограждения, выставляется оцепление.

На Гоголевском и Никитском бульварах от Пречистенских ворот до площади Никитских ворот встречаются редкие патрули Росгвардии и полиции.

Между тем, по свидетельству корреспондентов "Интерфакса", обстановка на бульварах спокойная, никаких изменений в движении транспорта и пешеходов нет.

Вдоль Бульварного кольца от площади Никитских ворот в сторону Трубной площади, в окрестных переулках припаркованы автобусы полиции и Росгвардии, а также эвакуаторы, скорая помощь.

Некоторые кафе, рестораны и магазины, расположенные на первых этажах зданий на Бульварном кольце от площади Никитских ворот в сторону Трубной площади, не работают.

Мобильный интернет на Никитском бульваре работает с перебоями.

Сотрудники полиции дежурят на станциях метро в центре города. Они периодически проверяют документы у пассажиров на выходе из станций метрополитена.

Накануне полиция Москвы неоднократно предупреждала, что оперативно отреагирует на правонарушения 3 августа в случае проведения несанкционированной акции в Москве, напомнив, что мероприятие является несогласованным.

По итогам кампании по сбору подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы окружные избирательные комиссии не зарегистрировали 57 человек, большинство из которых являются независимыми оппозиционными кандидатами. После этого в Москве прошел ряд массовых акций в поддержку незарегистрированных кандидатов.

Между тем, выдвигавшаяся по 43 избирательному округу в Мосгордуму юрист ФБК Любовь Соболь задержана на выходе из своего штаба.

Политик направлялась на несанкционированную акцию в поддержку независимых кандидатов на Бульварном кольце. В знак протеста против отказа в регистрации кандидатом Соболь держит голодовку уже более 20 дней.

По итогам кампании по сбору подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы окружные избирательные комиссии не зарегистрировали 57 человек, большинство из которых являются независимыми оппозиционными кандидатами. После этого в Москве прошел ряд массовых акций в поддержку незарегистрированных кандидатов. Последняя по времени акция состоялась 27 июля, по данным ГУ МВД по Москве, тогда были задержаны 1074 человека. В результате протестных акций, в частности, были задержаны: глава ФБК Иван Жданов, незарегистрированный кандидат в Думу Юлия Галямина, оппозиционеры Дмитрий Гудков и Илья Яшин - все они получили наказание в виде административного ареста.

 
 
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Правоохранительные органы в субботу днем усилили меры безопасности в центре Москвы после предупреждения властей о недопустимости проведения...
 
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