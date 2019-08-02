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В Шереметьево обрушился каркас крыши ангара воздушных судов

03.08.2019 14:25 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Основание крыши ангара для воздушных судов обрушилось на территории аэропорта Шереметьево, никто не пострадал, сообщил "Интерфаксу" в субботу представитель пресс-службы аэропорта Роман Генис.

По его словам, обрушение произошло сегодня в утреннее время. Ангар не имеет отношения к обслуживанию пассажиров, находится вдали от терминалов, за пределами летного поля, сказал Генис.

Как отметил представитель пресс-службы, на деятельность аэропорта инцидент не повлиял, рейсы выполняются по расписанию, в штатном режиме.

 
 
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Основание крыши ангара для воздушных судов обрушилось на территории аэропорта Шереметьево, никто не пострадал, сообщил "Интерфаксу" в субботу представитель...
 
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