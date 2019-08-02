Источник материала: Интерфакс

Партия "Слуга народа" Владимира Зеленского предложит выдвинуть кандидатом на пост спикера Верховной Рады Украины председателя партии Дмитрия Разумкова.

"На сегодняшний день партия будет меня предлагать в качестве кандидата на пост председателя Верховной Рады Украины", - сказал Разумков в Трускавце в субботу, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".