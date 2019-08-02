|
Спикером украинской Рады может стать ближайший соратник Зеленского по партии "Слуга народа" Разумков
Источник материала: Интерфакс
Партия "Слуга народа" Владимира Зеленского предложит выдвинуть кандидатом на пост спикера Верховной Рады Украины председателя партии Дмитрия Разумкова.
"На сегодняшний день партия будет меня предлагать в качестве кандидата на пост председателя Верховной Рады Украины", - сказал Разумков в Трускавце в субботу, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спикером украинской Рады может стать ближайший соратник Зеленского по партии "Слуга народа" Разумков
Партия "Слуга народа" Владимира Зеленского предложит выдвинуть кандидатом на пост спикера Верховной Рады Украины председателя партии Дмитрия Разумкова. "На...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)