Полиция Украины задержала двух одесситов, подозреваемых в поджоге белорусского асфальтового завода

Источник материала: Интерфакс

Полиция Николаевской области сообщила о задержании двух ранее судимых жителей Одессы, которых подозревают в совершении поджога асфальтобетонного завода в Новом Буге (Николаевской области), который принадлежал одному из предприятий холдинга "Белавтодор".

"Утром 1 августа в ходе масштабной спецоперации правоохранительных органов в городе Одесса николаевские полицейские задержали банду злоумышленников, которые подожгли и уничтожили имущество белорусского асфальтового завода в Новобугском районе. Мотивом совершения преступления стала бизнес-конкуренция", - сказано в сообщении.

Николаевская полиция сообщила, что один из задержанных пытался скрыться, спустившись из окна 4-го этажа здания по связанным простыням.

Сообщается также, что причастность задержанных к поджогу подтвердила экспертиза образцов ДНК, взятых на месте происшествия.

В соответствии с предъявленными обвинениями, злоумышленникам грозит до 10 лет тюремного заключения.

Как сообщалось, в феврале этого года было совершено разбойное нападение на принадлежащий минскому стройтресту №8 асфальтобетонный завод в Николаевской области. Стройтрест установил завод в соответствии с контрактом для капремонта участков автотрасс в Николаевской области. Неизвестные избили и связали охранника, устроили поджог. Освободившись, охранник вызвал полицию и спасателей, пожар потушили.

МИД Беларуси тогда отреагировал на события нотой в адрес МИД Украины, призвав оградить белорусскую компанию от злоумышленников и недобросовестной конкуренции.