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«От белорусского фестиваля впечатления отличные»: в Мстиславле проходит «Рыцарский фест»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 12-й сезон фестиваля средневековой культуры стартовал в Могилевской области. В «Рыцарском фесте» принимают участие любители и знатоки истории из Беларуси, России и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проходит праздник традиционно в Мстиславле. На Замковой горе зрители наблюдают за рыцарскими боями и турнирами лучников. Каждый уголок города пропитан атмосферой Средневековья. Гостям предлагают поучаствовать в многочисленных квестах и взять мастер-класс по старинным танцам. И все это под аутентичную живую музыку.
Ярослава Мостовенко, участница смоленского клуба средневековой культуры «Госпитальеры»:
Екатерина Рождественская, участница смоленского клуба средневековой культуры «Нюрнберг»:
Изюминкой феста станет конкурс средневековых напитков. Участники должны будут представить напитки, приготовленные по старинным рецептам.
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Новости Беларуси. 12-й сезон фестиваля средневековой культуры стартовал в Могилевской области. В «Рыцарском фесте» принимают участие любители и знатоки истории из...
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