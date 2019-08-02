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«От белорусского фестиваля впечатления отличные»: в Мстиславле проходит «Рыцарский фест»

03.08.2019 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 12-й сезон фестиваля средневековой культуры стартовал в Могилевской области. В «Рыцарском фесте» принимают участие любители и знатоки истории из Беларуси, России и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«От белорусского фестиваля впечатления отличные»: в Мстиславле проходит «Рыцарский фест»

Проходит праздник традиционно в Мстиславле. На Замковой горе зрители наблюдают за рыцарскими боями и турнирами лучников. Каждый уголок города пропитан атмосферой Средневековья. Гостям предлагают поучаствовать в многочисленных квестах и взять мастер-класс по старинным танцам. И все это под аутентичную живую музыку. 

«От белорусского фестиваля впечатления отличные»: в Мстиславле проходит «Рыцарский фест»

Ярослава Мостовенко, участница смоленского клуба средневековой культуры «Госпитальеры»:
На фестивале европейском в первый раз, в первый раз в Беларуси. Мне очень все нравится, Замковая гора замечательная. Там настолько все красиво, пышет историей – мне прямо очень нравится. Я ни разу не жалею, что в поте лица шила это платье.

«От белорусского фестиваля впечатления отличные»: в Мстиславле проходит «Рыцарский фест»

Екатерина Рождественская, участница смоленского клуба средневековой культуры «Нюрнберг»:
Когда надеваешь костюм, то проникаешься этим духом. И ткань другая, и атмосфера другая. От белорусского фестиваля впечатления отличные. Музыка очень нравится, музыка танцевальная. Я вообще люблю танцевать.

«От белорусского фестиваля впечатления отличные»: в Мстиславле проходит «Рыцарский фест»

Изюминкой феста станет конкурс средневековых напитков. Участники должны будут представить напитки, приготовленные по старинным рецептам.

«От белорусского фестиваля впечатления отличные»: в Мстиславле проходит «Рыцарский фест»

Люди в материале: Ярослава Мостовенко, Екатерина Рождественская
 
 
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Новости Беларуси. 12-й сезон фестиваля средневековой культуры стартовал в Могилевской области. В «Рыцарском фесте» принимают участие любители и знатоки истории из...
 
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