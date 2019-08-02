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В Жлобине водитель вывез с БМЗ 14 тонн чёрного металла
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Жлобине водитель БМЗ вывез с завода почти 14 тонн черного металла.
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На проходную приехал груженный шлаком МАЗ, под управлением 25-летнего водителя. При предъявлении документов он явно нервничал.
Наружный досмотр грузовика не выявил нарушений, но было принято решение последовать за автомобилем.
МАЗ поехал на полигон, где складируют шлак, через лес. Автомобиль остановился и поднял кузов, чтобы выгрузить его. Под шлаком оказались круглые брикеты металлической стружки. Водитель вывез с предприятия около 14 тонн черного металла.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.
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Новости Беларуси. В Жлобине водитель БМЗ вывез с завода почти 14 тонн черного металла. По информации УВД Гомельского облисполкома, первого августа утром грузовые...
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