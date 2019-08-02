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Танцы с ножами, K-pop и кимчи: в Минске начался День корейской культуры
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. У стен Ратуши начался праздник корейской культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Шоу с ножами и веерами, блюда национальной кухни, музыкальная программа. Прозвучит и популярный в Южной Корее K-pop. Ожидаются также традиционные корейские игры и уроки каллиграфии.
Екатерина Чичерова, корреспондент:
Ждем этого праздника, потому что это наша любимая страна (не считая Беларуси, конечно). Мы уже разрисовались, мы нарисовали себе тату, но будем, скорее всего, участвовать, когда тут начнется. Здесь написано «Я люблю тебя» по-корейски, здесь флаг Кореи, а здесь мультяшные персонажи. Нам очень нравится культура и их традиции, это очень интересно. Оно кардинально отличается от нашего, и поэтому нам это очень нравится.
Уже работает фуд-зона с блюдами корейской кухни. В меню много непонятных обывателю названий, например, кимчи, чапчхэ, кимпаб.
Лариса Ким, предприниматель:
Ближе к трем часам дня Верхний город настроится на волну K-pop. Наряду с популярными мелодиями будет звучать музыка самобытных народных инструментов. Специальный гость праздника – коллектив корейской музыки самульнори DoodulSori.
Пак Мунхьюн, участник коллектива DoodulSori:
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Новости Беларуси. У стен Ратуши начался праздник корейской культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шоу с ножами и веерами, блюда национальной кухни,...
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