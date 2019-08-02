ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Танцы с ножами, K-pop и кимчи: в Минске начался День корейской культуры

03.08.2019 15:07 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. У стен Ратуши начался праздник корейской культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шоу с ножами и веерами, блюда национальной кухни, музыкальная программа. Прозвучит и популярный в Южной Корее K-pop. Ожидаются также традиционные корейские игры и уроки каллиграфии.

Танцы с ножами, K-pop и кимчи: в Минске начался День корейской культуры

Что сейчас происходит в Верхнем городе, готова рассказать наш корреспондент Екатерина Чичерова.

Танцы с ножами, K-pop и кимчи: в Минске начался День корейской культуры

Екатерина Чичерова, корреспондент:
Впереди действительно зрелищное шоу: будут танцы с веерами, ножами, лотосами и барабанами. Дни корейской культуры всегда проходят ярко.

Танцы с ножами, K-pop и кимчи: в Минске начался День корейской культуры

Ждем этого праздника, потому что это наша любимая страна (не считая Беларуси, конечно). Мы уже разрисовались, мы нарисовали себе тату, но будем, скорее всего, участвовать, когда тут начнется. Здесь написано «Я люблю тебя» по-корейски, здесь флаг Кореи, а здесь мультяшные персонажи. Нам очень нравится культура и их традиции, это очень интересно. Оно кардинально отличается от нашего, и поэтому нам это очень нравится.

Танцы с ножами, K-pop и кимчи: в Минске начался День корейской культуры

Уже работает фуд-зона с блюдами корейской кухни. В меню много непонятных обывателю названий, например, кимчи, чапчхэ, кимпаб.

Танцы с ножами, K-pop и кимчи: в Минске начался День корейской культуры

Лариса Ким, предприниматель:
У нас сегодня кимчи. Ни одна корейская семья не обходится без этого блюда. Это пекинская капуста в остром маринаде. Также у нас корень женьшеня очень вкусный. Ряд хе: хе из рыбы, хе из филе куриного, хе из ушей вкусненькое. Также у нас из морепродуктов осьминоги, креветки, мидии, из улиточек очень вкусно. Соя пророщенная, очень полезный продукт.

Танцы с ножами, K-pop и кимчи: в Минске начался День корейской культуры

Ближе к трем часам дня Верхний город настроится на волну K-pop. Наряду с популярными мелодиями будет звучать музыка самобытных народных инструментов. Специальный гость праздника – коллектив корейской музыки самульнори DoodulSori.

Танцы с ножами, K-pop и кимчи: в Минске начался День корейской культуры

Пак Мунхьюн, участник коллектива DoodulSori:
Мы команда DoodulSori. Мы приехали из Берлина. Самульнори – традиционная корейская музыка, она состоит из четырех инструментов. Само слово обозначает «четыре инструмента и игра на них». Она состоит из барабана пук, чангу, чин и кквэнгвари – это то, что можете видеть в руках у девушки.

Подробности в видеоматериале.

Танцы с ножами, K-pop и кимчи: в Минске начался День корейской культуры

Люди в материале: Екатерина Чичерова, Лариса Ким, Пак Мунхьюн
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. У стен Ратуши начался праздник корейской культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шоу с ножами и веерами, блюда национальной кухни,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Догадайтесь, что сделала ГАИ, чтобы механизаторы не пили во время уборочной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика