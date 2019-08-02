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Экс-глава МВД Шуневич сменил стиль — теперь он почти хипстер

03.08.2019 15:34 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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С экс-главой МВД Игорем Шуневичем попрощались 10 июня 2019 года. Его отправили в отставку, но разрешили сохранить рабочую военную форму — видимо, так, чтобы форма чекистов, в которой бывший министр однажды пришел на 9 мая, не заскучала. О том, как на отставку отреагировала беларуская общественность, мы рассказывали: большая часть пользователей шутила об «осиротевшем городовом». 

Шуневич по-прежнему остается председателем наблюдательного совета хоккейного клуба «Динамо». Но теперь, когда руководство МВД в прошлом, он устроил косметический ремонт и полностью сменил образ. Это заметили во время встречи экс-главы с генеральным директором Дмитрием Басковым и тренерским штабом команды: Шуневич отпустил усы, бороду и надел поло Lacoste:

Фото обложки: Belarus Free Theatre, FB.

Читайте по теме: Министр дырявых дел. Чего не делал Шуневич на посту главы МВД

 
 
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С экс-главой МВД Игорем Шуневичем попрощались 10 июня 2019 года. Его отправили в отставку, но разрешили сохранить рабочую военную форму — видимо, так, чтобы форма...
 
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