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Экс-глава МВД Шуневич сменил стиль — теперь он почти хипстер
Источник материала: KYKY>
С экс-главой МВД Игорем Шуневичем
Шуневич по-прежнему остается председателем наблюдательного совета хоккейного клуба «Динамо». Но теперь, когда руководство МВД в прошлом, он устроил косметический ремонт и полностью сменил образ. Это заметили во время встречи экс-главы с генеральным директором Дмитрием Басковым и тренерским штабом команды: Шуневич отпустил усы, бороду и надел поло Lacoste:
Фото обложки: Belarus Free Theatre, FB.
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