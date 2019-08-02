ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Народное голосование определило дизайн монет к Олимпийским играм 2020 года в Токио

03.08.2019 15:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

По информации японского портала The Japan News, бог грома Райдзин появится на монете, посвященной Олимпийским играм, а бог ветра Фудзин будет изображен на монете в честь Паралимпийских игр.

Изображения японских божеств взяты из росписи двустворчатой ширмы ХVIII века японского художника Огаты Корина, которая хранится в Токийском национальном музее как одна из важнейших культурных ценностей страны. Министерство финансов Японии сообщило, что впервые дизайн монет определили путем общественного опроса. 



pogodovka.com


Все желающие могли отдать свой голос через Twitter или по почте, чтобы выбрать один из трех вариантов дизайна. На других вариантах была изображена гора Фудзи и новый национальный стадион. Из общего количества в 66 318 человек за богов ветра и грома проголосовали 28 741, более 40%. За изображение национального стадиона подали 21 053 голоса, а за гору Фудзи – 16 451. 


Монеты выпустят в июле 2020 года. Их будут продавать по номиналу 500 иен в банках и других финансовых учреждениях по всей стране. Напомним, совсем недавно в Токио показали также необычные олимпийские медали. 
 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации японского портала The Japan News, бог грома Райдзин появится на монете, посвященной Олимпийским играм, а бог ветра Фудзин будет изображен на монете в честь...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Хотыничах чествовали экипаж комбайна, намолотивший первую тысячу тонн зерна. Фоторепортаж
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика