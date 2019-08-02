Народное голосование определило дизайн монет к Олимпийским играм 2020 года в Токио

Изображения японских божеств взяты из росписи двустворчатой ширмы ХVIII века японского художника Огаты Корина, которая хранится в Токийском национальном музее как одна из важнейших культурных ценностей страны. Министерство финансов Японии сообщило, что впервые дизайн монет определили путем общественного опроса.





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Все желающие могли отдать свой голос через Twitter или по почте, чтобы выбрать один из трех вариантов дизайна. На других вариантах была изображена гора Фудзи и новый национальный стадион. Из общего количества в 66 318 человек за богов ветра и грома проголосовали 28 741, более 40%. За изображение национального стадиона подали 21 053 голоса, а за гору Фудзи – 16 451.









Монеты выпустят в июле 2020 года. Их будут продавать по номиналу 500 иен в банках и других финансовых учреждениях по всей стране. Напомним, совсем недавно в Токио показали также необычные олимпийские медали.



