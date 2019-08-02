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Белорус придумал аферу: устанавливал регистрационные знаки на автомобили аналогичной модели и ввозил в страну авто
Источник материала: Партизан
Житель Брестского района за несколько месяцев под видом одного автомобиля ввез в Беларусь семь,
57-летний житель Брестского района с октября 2018 года по февраль 2019 года ввез на территорию Беларуси под видом одного транспортного средства семь автомобилей Audi.
Белорусские регистрационные знаки устанавливались на автомобили аналогичной модели на территории Польши. В страну машины ввозились по «зеленому» коридору, предназначенному для перемещения товаров, не подлежащих таможенному декларированию, после чего реализовывались в Беларуси, рассказали в комитете.
При проведении оперативных мероприятий сотрудниками таможни транспортные средства были изъяты.
Проведенным УСК по Брестской области расследованием было установлено, что противоправными действиями мужчины бюджету причинен ущерб на сумму более 115 тыс. белорусских рублей.
Его действия квалифицированы по ч.1 ст. 231 (Уклонение от уплаты таможенных платежей) УК. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. На его имущество наложен арест.
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Белорус придумал аферу: устанавливал регистрационные знаки на автомобили аналогичной модели и ввозил в страну авто
Житель Брестского района за несколько месяцев под видом одного автомобиля ввез в Беларусь семь, сообщили в Государственном таможенном комитете.
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