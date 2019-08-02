﻿ В Москве начались задержания. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Москве начались задержания

03.08.2019 15:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В субботу в центре столицы проходит очередная не согласованная с властями акция в поддержку кандидатов, не допущенных на выборы в Мосгордуму


Фото: Владимир Дергачев / РБК

В центре Москвы полиция начала задерживать участников очередной несанкционированной акции в продержку оппозиционных кандидатов, не допущенных на выборы в Мосгордуму. О задержаниях на Пушкинской и Трубной площадях и Рождественском бульваре сообщает корреспондент РБК, уточняя, что в первую очередь полиция продолжает выборочно задерживать, людей с агитацией, выкрикивающих лозунги, снимающих фото и видео. К 15.00 правозащитный проект «ОВД-Инфо» сообщил о задержании полицией не менее 89 человек.

Полиция на Пушкинской площади через мегафон призывает не нарушать общественный порядок и бережно отнестись к работающим на акции силовикам. «Среди них большая часть военнослужащих срочной службы — это ваши сыновья», — объявляют сотрудники полиции.

Активисты собрались в субботу в разных частях Бульварного кольца — на Тверском, Цветном бульваров, на Трубной площади в районе Петровского и Рождественского бульваров. Полиция в связи с готовящейся несанкционированной акцией усилила меры безопасности в центре Москвы.

До начала акции, на Рождественском бульваре задержали незарегистрированного кандидата Любовь Соболь, которая вышла из своего избирательного штаба. Ей вменяют статью 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения акции), сообщал «Дождь».

Массовые акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму проходят в столице с середины июля. Несогласованная протестная акция, которая состоялась в субботу 27 июля, завершилась задержанием более 1 тыс. человек.

Еще раньше, 20 июля, прошла одна из самых масштабных акций на проспекте Сахарова, это мероприятие было согласовано столичными властями. По данным полиции, участие в ней приняли 12 тыс. человек. Число участников акции по данным «Белого счетчика» — более 22 тыс. человек.

Оппозиция обращалась в мэрию для того, чтобы согласовать акцию 3 августа в центре Москвы, однако столичные власти предложили в качестве площадки для акции проспект Сахарова. Согласованное властями место не устроило организаторов, и они отозвали заявку. После неудачных переговоров в мэрии, на выходе из здания, полицейские задержали одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова. 31 июля Пресненский суд Москвы арестовал его на 30 суток, Светова признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка проведения общественного мероприятия).
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу в центре столицы проходит очередная не согласованная с властями акция в поддержку кандидатов, не допущенных на выборы в Мосгордуму
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси убрано 58% полей, общий намолот превышает 4,1 млн тонн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика