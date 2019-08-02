В Москве начались задержания

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сообщает корреспондент РБК, уточняя, что в первую очередь полиция продолжает выборочно задерживать, людей с агитацией, выкрикивающих лозунги, снимающих фото и видео. К 15.00 правозащитный проект «ОВД-Инфо» сообщил о задержании полицией не менее 89 человек. В центре Москвы полиция начала задерживать участников очередной несанкционированной акции в продержку оппозиционных кандидатов, не допущенных на выборы в Мосгордуму. О задержаниях на Пушкинской и Трубной площадях и Рождественском бульварекорреспондент РБК, уточняя, что в первую очередь полиция продолжает выборочно задерживать, людей с агитацией, выкрикивающих лозунги, снимающих фото и видео. К 15.00 правозащитный проект «ОВД-Инфо» сообщил о задержании полицией не менее 89 человек.





Полиция на Пушкинской площади через мегафон призывает не нарушать общественный порядок и бережно отнестись к работающим на акции силовикам. «Среди них большая часть военнослужащих срочной службы — это ваши сыновья», — объявляют сотрудники полиции.





Активисты собрались в субботу в разных частях Бульварного кольца — на Тверском, Цветном бульваров, на Трубной площади в районе Петровского и Рождественского бульваров. Полиция в связи с готовящейся несанкционированной акцией усилила меры безопасности в центре Москвы.





До начала акции, на Рождественском бульваре задержали незарегистрированного кандидата Любовь Соболь, которая вышла из своего избирательного штаба. Ей вменяют статью 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения акции), сообщал «Дождь».





Массовые акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму проходят в столице с середины июля. Несогласованная протестная акция, которая состоялась в субботу 27 июля, завершилась задержанием более 1 тыс. человек.





Еще раньше, 20 июля, прошла одна из самых масштабных акций на проспекте Сахарова, это мероприятие было согласовано столичными властями. По данным полиции, участие в ней приняли 12 тыс. человек. Число участников акции по данным «Белого счетчика» — более 22 тыс. человек.





Оппозиция обращалась в мэрию для того, чтобы согласовать акцию 3 августа в центре Москвы, однако столичные власти предложили в качестве площадки для акции проспект Сахарова. Согласованное властями место не устроило организаторов, и они отозвали заявку. После неудачных переговоров в мэрии, на выходе из здания, полицейские задержали одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова. 31 июля Пресненский суд Москвы арестовал его на 30 суток, Светова признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка проведения общественного мероприятия).



