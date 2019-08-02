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Догадайтесь, что сделала ГАИ, чтобы механизаторы не пили во время уборочной

03.08.2019 15:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудникам ГАИ Минской области удалось добиться впечатляющих результатов.

В Минской области с начала уборки зерновых повторно не задержали ни одного механизатора в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил начальник ГАИ Минской области Михаил Акулич.



Это впечатляющий результат. Кроме того, снизилось количество ДТП с участием сельскохозяйственной техники. На фоне всех аварий их число не превышает 0,8 %. По словам правоохранителей, ранее такой низкой цифры никогда не было.

Оказывается, ГАИ стала проверять механизаторов два раза в день. Было выявлено, что сотрудники чаще всего распивают алкоголь после двух часов дня, думая, что у них уже закончилась смена.

Как отметил Михаил Акулич, они настояли на том, чтобы механизаторов проверяли утром и вечером, в конце рабочего дня. Такая схема подействовала, передает "Радыё Свабода".
 
 
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Сотрудникам ГАИ Минской области удалось добиться впечатляющих результатов.
 
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