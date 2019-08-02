Догадайтесь, что сделала ГАИ, чтобы механизаторы не пили во время уборочной

В Минской области с начала уборки зерновых повторно не задержали ни одного механизатора в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил начальник ГАИ Минской области Михаил Акулич.













Это впечатляющий результат. Кроме того, снизилось количество ДТП с участием сельскохозяйственной техники. На фоне всех аварий их число не превышает 0,8 %. По словам правоохранителей, ранее такой низкой цифры никогда не было.





Оказывается, ГАИ стала проверять механизаторов два раза в день. Было выявлено, что сотрудники чаще всего распивают алкоголь после двух часов дня, думая, что у них уже закончилась смена.





передает "Радыё Свабода". Как отметил Михаил Акулич, они настояли на том, чтобы механизаторов проверяли утром и вечером, в конце рабочего дня. Такая схема подействовала,"Радыё Свабода".











