﻿ Вот так! Беларусь удержалась на 4-м месте среди стран — экспортеров пива в Европейский союз. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вот так! Беларусь удержалась на 4-м месте среди стран — экспортеров пива в Европейский союз

03.08.2019 14:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Статистическая служба Евросоюза опубликовала данные производстве и продаже пива в ЕС.

Список таков:

Мексика 250 миллионов литров, или 52% от всего импорта пива в ЕС
Сербия 57 млн л, 12%
США 43 млн л, 9%
Беларусь 22,7 млн л, 5%
Украина 19 млн л, 4%
Китай 17 млн л, 4%
Россия 14 млн л, 3%
Таиланд 10 млн л, 2%

По сравнению с 2017 годом Мексика, Сербия, Украина, Россия в нарастили 2018-м поставки пива, США — снизили. Объем поставок из Беларуси остался неизменным.
Львиную долю белорусского пива потребляет Литва. Неплохо оно продается также в Латвии и Эстонии. Небольшие поставки белорусского пива идут в Германию и Польшу, пишет nn.by
«Круці, круці калясо! Наша піва харашо!» — приводит присказку поднепровских пивоваров Владимир Короткевич в повести «Ладдзя роспачы».



Крупнейшим зарубежным рынком для белорусских пивоваров остается Россия. Однако и Россия массово поставляет пиво в Беларусь. Итоговых данных за 2018 год пока нет, но, согласно российской статистике, только за первые десять месяцев 2018 года спад в торговле пивом с Россией составил 7 млн литров.

Между тем, в торговле пивом с ЕС у Беларуси баланс положительный. За 2018 год Беларусь импортировала из Евросоюза только 2,6 млн литров, преимущественно из Чехии, Литвы, Германии и Бельгии. А экспортировала в Евросоюз за тот же период — на 20 млн литров больше.

 фото pivo.by
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Статистическая служба Евросоюза опубликовала данные производстве и продаже пива в ЕС.
 
Новости дня
Новости разные
 
Недействительные документы из-за смены фамилии стали причиной отказа в пересечении границы более 700 гражданам Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика