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Вот так! Беларусь удержалась на 4-м месте среди стран — экспортеров пива в Европейский союз
Источник материала: Партизан
Статистическая служба Евросоюза опубликовала данные производстве и продаже пива в ЕС.
Список таков:
Мексика 250 миллионов литров, или 52% от всего импорта пива в ЕС
Сербия 57 млн л, 12%
США 43 млн л, 9%
Беларусь 22,7 млн л, 5%
Украина 19 млн л, 4%
Китай 17 млн л, 4%
Россия 14 млн л, 3%
Таиланд 10 млн л, 2%
По сравнению с 2017 годом Мексика, Сербия, Украина, Россия в нарастили 2018-м поставки пива, США — снизили. Объем поставок из Беларуси остался неизменным.
Львиную долю белорусского пива потребляет Литва. Неплохо оно продается также в Латвии и Эстонии. Небольшие поставки белорусского пива идут в Германию и Польшу, пишет
«Круці, круці калясо! Наша піва харашо!» — приводит присказку поднепровских пивоваров Владимир Короткевич в повести «Ладдзя роспачы».
Крупнейшим зарубежным рынком для белорусских пивоваров остается Россия. Однако и Россия массово поставляет пиво в Беларусь. Итоговых данных за 2018 год пока нет, но, согласно российской статистике, только за первые десять месяцев 2018 года спад в торговле пивом с Россией составил 7 млн литров.
Между тем, в торговле пивом с ЕС у Беларуси баланс положительный. За 2018 год Беларусь импортировала из Евросоюза только 2,6 млн литров, преимущественно из Чехии, Литвы, Германии и Бельгии. А экспортировала в Евросоюз за тот же период — на 20 млн литров больше.
фото pivo.by
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Статистическая служба Евросоюза опубликовала данные производстве и продаже пива в ЕС.
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