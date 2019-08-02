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В Хотыничах чествовали экипаж комбайна, намолотивший первую тысячу тонн зерна. Фоторепортаж

03.08.2019 15:45 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В Хотыничах чествовали экипаж комбайна, намолотивший первую тысячу тонн зерна. Смотрите фоторепортаж.

В Хотыничах чествовали экипаж комбайна, намолотивший первую тысячу тонн зерна. Фоторепортаж

В Хотыничах чествовали экипаж комбайна, намолотивший первую тысячу тонн зерна. Фоторепортаж

В Хотыничах чествовали экипаж комбайна, намолотивший первую тысячу тонн зерна. Фоторепортаж

В Хотыничах чествовали экипаж комбайна, намолотивший первую тысячу тонн зерна. Фоторепортаж

В Хотыничах чествовали экипаж комбайна, намолотивший первую тысячу тонн зерна. Фоторепортаж

В Хотыничах чествовали экипаж комбайна, намолотивший первую тысячу тонн зерна. Фоторепортаж

В Хотыничах чествовали экипаж комбайна, намолотивший первую тысячу тонн зерна. Фоторепортаж

В Хотыничах чествовали экипаж комбайна, намолотивший первую тысячу тонн зерна. Фоторепортаж

В Хотыничах чествовали экипаж комбайна, намолотивший первую тысячу тонн зерна. Фоторепортаж В Хотыничах чествовали экипаж комбайна, намолотивший первую тысячу тонн зерна. Фоторепортаж


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В Хотыничах чествовали экипаж комбайна, намолотивший первую тысячу тонн зерна. Смотрите фоторепортаж.
 
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