В Хотыничах чествовали экипаж комбайна, намолотивший первую тысячу тонн зерна. Смотрите фоторепортаж.
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В Хотыничах чествовали экипаж комбайна, намолотивший первую тысячу тонн зерна. Фоторепортаж
03.08.2019 15:45 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
В Хотыничах чествовали экипаж комбайна, намолотивший первую тысячу тонн зерна. Смотрите фоторепортаж.
(Visited 15 times, 15 visits today)
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В Хотыничах чествовали экипаж комбайна, намолотивший первую тысячу тонн зерна. Смотрите фоторепортаж.
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