|
Рыцарский фест: Замковая гора. Конные забавы, бои на ристалище, турнир лучников
03.08.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Самая жаркая часть рыцарского феста в Мстиславле проходит на Замковой горе. Первым в бой вступил конно-исторический клуб «Золотя шпора». Лучники и пешие рыцари — следом. Вот новая порция фото с «Рыцарского феста».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самая жаркая часть рыцарского феста в Мстиславле проходит на Замковой горе. Первым в бой вступил конно-исторический клуб «Золотя шпора». Лучники и пешие рыцари —...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)