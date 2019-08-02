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В Брестской крепости открылись Армейские международные игры

03.08.2019 16:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" состоялась церемония открытия соревнований Армейских международных игр (АрМИ-2019), передает корреспондент БЕЛТА.

В Брестской крепости открылись Армейские международные игры

В Брестской крепости открылись Армейские международные игры

На площади Церемониалов выстроились команды профессионалов из 21 государства - лучшие представители вооруженных сил стран-участниц АрМИ-2019. Участники церемонии возложили цветы и венки к Вечному огню, минутой молчания почтили память защитников крепости-героя.

В Брестской крепости открылись Армейские международные игры

Начальник Генерального штаба ВС - первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Олег Белоконев и председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук

Начальник Генерального штаба ВС - первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Олег Белоконев отметил символизм сегодняшнего события, которое проходит на земле, где в 1941 году представители разных национальностей продемонстрировали всему миру образец стойкости, мужества и отваги, верность воинскому долгу.

В Брестской крепости открылись Армейские международные игры

Начальник Генерального штаба ВС - первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Олег Белоконев

"Участие в Армейских международных играх позволит еще больше укрепить доверие между вооруженными силами и народами наших государств, а, значит, внести весомый вклад в обеспечение международной безопасности. Подобные состязания - это совершенствование полевой выучки и демонстрация уровня обученности военнослужащих вооруженных сил каждой из стран. Это также возможность познакомить наших гостей с Беларусью - красивой, гостеприимной и уютной", - сказал Олег Белоконев и пожелал всем участникам соревнований высоких результатов.

В Брестской крепости открылись Армейские международные игры

В Брестской крепости открылись Армейские международные игры

С открытием игр военнослужащих поздравили заместитель начальника штаба Воздушно-десантных войск России генерал-майор Алексей Наумец, председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук. В мероприятии также приняли участие командование сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси, военнослужащие Брестского гарнизона, ветераны.

В Брестской крепости открылись Армейские международные игры

В Брестской крепости открылись Армейские международные игры

Брест во второй раз принимает Армейские международные игры. С 3 по 15 августа на полигоне 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады пройдут два конкурса - второй по популярности после танкового биатлона "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда", который пройдет впервые. В отличие от соревнований снайперов в нем примут участие только команды Беларуси и России.

В Брестской крепости открылись Армейские международные игры

В Брестской крепости открылись Армейские международные игры

"Конкурс был специально разработан для подразделений специального назначения, со всеми спецификами и особенностями, характерными для этого рода войск. Будут прыжки на точность, в составе группы, выброска грузов, выполнение специальных задач в ходе марша, налетов, засад. Местность сложная - в основном все будет проходить в районе болот, в лесах. Еще одна особенность - приграничье: группы будут выходить на выполнение задач вдоль государственной границы. Самое важное - не пересечь пограничную зону, это большая ответственность", - подчеркнул командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси Вадим Денисенко.

В Брестской крепости открылись Армейские международные игры

В нынешнем году армейские игры проходят с особым размахом. В соревнованиях участвуют более 5 тыс. военнослужащих в составе 221 команды из 37 государств. Одновременно на 21 полигоне военные профессионалы разыграют 32 комплекта медалей. Белорусские команды заявлены в 18 конкурсах, которые пройдут на территории России, Казахстана, Китая, Индии, Узбекистана, Беларуси. Ратное мастерство и боевую выучку продемонстрируют белорусские танкисты, летчики, инженеры, десантники, автомобилисты, артиллеристы, связисты, кинологи, стрелки-зенитчики, специалисты войск радиационной химической и биологической защиты.

 
Теги: Брест
 
 
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  В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" состоялась церемония открытия соревнований Армейских международных игр (АрМИ-2019), передает корреспондент...
 
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