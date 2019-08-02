Источник материала: Новости Волковыска

Июль 2019 года стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю наблюдений. Об этом 2 августа написал Hill со ссылкой на данные Службы по изменению климата Copernicus Европейского союза (C3S).

Температура в этом июле побила предыдущий рекорд июля 2016 года. Температура, например, в британском Кембридже достигла 38,7°С, а в Нидерландах превысила 75-летний максимум, достигнув отметки в 40,7°C.

Как отметил генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас, аномально высокая температура нанесла значительный ущерб окружающей среде во всем мире. Например, в Арктике было много лесных пожаров, а ледяной щит Гренландии за месяц потерял 197 млрд тонн льда, несмотря на прогнозы в 60-70 млрд тонн.

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, период с 2015 по 2019 год станет самым жарким в истории.

Гутерриш также добавил, что если сейчас не принять меры в отношении изменения климата, «экстремальные погодные аномалии покажутся лишь верхушкой айсберга». «В действительности же айсберг также быстро тает», — сказал он.

Июнь 2019 года также стал самым жарким за всю историю наблюдений.