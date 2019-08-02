Июль 2019 года стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю наблюдений. Об этом 2 августа
Температура в этом июле побила предыдущий рекорд июля 2016 года. Температура, например, в британском Кембридже достигла 38,7°С, а в Нидерландах превысила 75-летний максимум, достигнув отметки в 40,7°C.
Как отметил генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас, аномально высокая температура нанесла значительный ущерб окружающей среде во всем мире. Например, в Арктике было много лесных пожаров, а ледяной щит Гренландии за месяц потерял 197 млрд тонн льда, несмотря на прогнозы в 60-70 млрд тонн.
По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, период с 2015 по 2019 год станет самым жарким в истории.
Гутерриш также добавил, что если сейчас не принять меры в отношении изменения климата, «экстремальные погодные аномалии покажутся лишь верхушкой айсберга». «В действительности же айсберг также быстро тает», — сказал он.
Июнь 2019 года также стал самым жарким за всю историю наблюдений.
При этом июль 2019 года в Москве стал самым холодным июлем XXI века. Среднемесячная температура была +16,7 °C градуса, что ниже нормы примерно на 1,5 - 1,8 C,