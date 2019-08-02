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В Лидском районе пенсионер поднял потерянный кошелек и потратил деньги. Его обвиняют в краже
Источник материала: Lida.Info
Пенсионер нашёл у своей калитки чужой кошелёк и потратил деньги — ему грозит уголовная ответственность.
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Пенсионер нашёл у своей калитки чужой кошелёк и потратил деньги — ему грозит уголовная ответственность. В Лидском районе мужчина 1956 года рождения нашёл возле...
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