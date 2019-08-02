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В Лидском районе пенсионер поднял потерянный кошелек и потратил деньги. Его обвиняют в краже

03.08.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лидском районе пенсионер поднял потерянный кошелек и потратил деньги. Его обвиняют в краже

Пенсионер нашёл у своей калитки чужой кошелёк и потратил деньги — ему грозит уголовная ответственность.

 
 
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Пенсионер нашёл у своей калитки чужой кошелёк и потратил деньги — ему грозит уголовная ответственность. В Лидском районе мужчина 1956 года рождения нашёл возле...
 
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