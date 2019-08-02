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Чистая прибыль резидентов СЭЗ «Гродноинвест» выросла в 2,2 раза. Лучшие показатели продемонстрировали резиденты СЭЗ в Лидском, Сморгонском, Свислочском районах

03.08.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Чистая прибыль резидентов СЭЗ «Гродноинвест» выросла в 2,2 раза. Лучшие показатели продемонстрировали резиденты СЭЗ в Лидском, Сморгонском, Свислочском районах

Чистая прибыль резидентов СЭЗ «Гродноинвест» за первое полугодие текущего года составила свыше 188 млн рублей, что в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Рост чистой прибыли отмечен во всех районах Гродненской области, где расположены индустриальные площадки СЭЗ. Лучшие показатели продемонстрировали резиденты СЭЗ в Лидском, Сморгонском, Свислочском районах.

Достигнуть высоких показателей стало возможным в том числе за счет роста выручки от реализации товаров, продукции, работ и услуг собственного производства. За январь-июнь 2019 года ее рост составил 122% до 1,4 млн рублей. При этом 70% от общего объема выручки составил экспорт.

Напомним, по итогам первого квартала текущего года экспорт резидентов вырос на 26%, производство — на 27%, сообщает telegraf.by.

 
 
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Чистая прибыль резидентов СЭЗ «Гродноинвест» за первое полугодие текущего года составила свыше 188 млн рублей, что в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным...
 
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