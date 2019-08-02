ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Gartner прогнозирует снижение мировых продаж смартфонов в 2019 году на 2,5%

03.08.2019 16:49 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Мировые продажи смартфонов конечным пользователям сократятся на 2,5% по итогам 2019 года - до 1,518 млрд штук по сравнению с 1,556 млрд в 2018 году, прогнозирует исследовательская компания Gartner.

Наиболее значительные темпы снижения будут зафиксированы в Японии (-6,5%), государствах Западной Европы (-5,3%) и Северной Америки (4,4%). Это обусловлено зрелостью рынков данных регионов и высокими средними ценами, а также отсутствием стимулов для замены старых телефонов новыми моделями.

Между тем в 2020 году эксперты компании ожидают восстановления мирового рынка смартфонов, в результате чего поставки могут увеличиться на 2,8% и превысить 1,56 млрд штук.

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мировые продажи смартфонов конечным пользователям сократятся на 2,5% по итогам 2019 года - до 1,518 млрд штук по сравнению с 1,556 млрд в 2018 году, прогнозирует...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Лидском районе пенсионер поднял потерянный кошелек и потратил деньги. Его обвиняют в краже
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика