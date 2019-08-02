Gartner прогнозирует снижение мировых продаж смартфонов в 2019 году на 2,5%

Источник материала: Интерфакс

Мировые продажи смартфонов конечным пользователям сократятся на 2,5% по итогам 2019 года - до 1,518 млрд штук по сравнению с 1,556 млрд в 2018 году, прогнозирует исследовательская компания Gartner.

Наиболее значительные темпы снижения будут зафиксированы в Японии (-6,5%), государствах Западной Европы (-5,3%) и Северной Америки (4,4%). Это обусловлено зрелостью рынков данных регионов и высокими средними ценами, а также отсутствием стимулов для замены старых телефонов новыми моделями.

Между тем в 2020 году эксперты компании ожидают восстановления мирового рынка смартфонов, в результате чего поставки могут увеличиться на 2,8% и превысить 1,56 млрд штук.